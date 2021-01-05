الاطاحة بشبكة دولية لسرقة وتزوير وثائق السيارات تنشط بين غليزان وتلمسان ووهران وعين تموشنت

نجحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي امحمد بن علي التابعة لولاية غليزان من الاطاحة بشبكة دولية لتفكيك وتزوير السيارات المسروقة والمبحوث عنها من قبل الانتروبول تنشط عبر الولايات الغربية على غرار غليزان، تلمسان، وهران وعين تموشنت مكونة من 11 فردا، لايزال واحد منهم في حالة فرار في حين تم توقيف 10 أخرين . عناصر الشبكة كانت تحترف سرقة المركبات وتزوير الأرقام التسلسلية والملفات الخاصة بالمركبات المسروقة، بتواطؤ أطراف من داخل الادارات العمومية وقد تم خلالها استرجاع 6 مركبات كانت محل سرقة ، القضية تم التحقيق فيها منذ أكثر من 07 أشهر ، وانطلاقا من سرقة شاحنة ببلدية سيدي أمحمد بن علي شهر ابريل المنصرم ،وبعد تحقيقات عناصر الدرك الوطني تم تحديد مكان تواجد الشاحنة وتحديد افراد الشبكة ، وتوقيف عنصران منها في حين بقي الثالث في حالة فرار ، وبالتحقيق مع الموقوفان كشفا أنهما قاما بنقل الشاحنة إلى ولاية تلمسان، أين زُوّر رقمها التسلسلي ووضعها للسير بوثائق مزورة مع توقيف الشخص الذي كانت بحوزته ، وبعد التحقيق من قبل رجال الدرك بالمندوبية الإدارية المنزه بولاية وهران اين تم استخراج البطاقة الرمادية للمركبة المسروقة أوصلهم إلى وجود 16 ملفا قاعديا يحمل ذات مواصفات الشاحنة وهي لشاحنات اخرى قيد لتتأكد جريمة التزوير وتنطلق تحقيقات جديدة أوصلت الى استرجاع 6 مركبات من مختلف الأنواع والأحجام، في انتظار استرجاع باقي المركبات وإحالة ملف الشبكة على العدالة. محمد بن ترار