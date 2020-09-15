الاطاحة بشبكة ثانية لترويج المخدرات وحجز أكثر من قنطار من الكيف ببشار

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية بشار من الاطاحة باحد عناصر شبكة اجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات وحجز قنطار و600 غ من الكيف وأكثر من 103 مليون سنتيم من عائدات بيعها .
العملية جاءت اثر معلومات تلقتها مصالح امن ولاية بشار حول محاولة نقل بارون للمخدرات لكمية من الكيف مموهة على متن شاحنة تبريد ، ليتم نصب كمين انتهى بتوقيف الشاحنة وحجز قنطار و600غ كيف موزعة على 4 حقائب كبيرة و04 علب صفيره و03 قطع من الكيف و103مليون و3000دج ، هذا ولايزال التحقيق جار مع الموقوف
محمد بن ترار
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية بشار من الاطاحة باحد عناصر شبكة اجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات وحجز قنطار و600 غ من الكيف وأكثر من 103 مليون سنتيم من عائدات بيعها .