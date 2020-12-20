الاطاحة بشبكة اجرامية تقودها فتاة اختطفت شابا وحولته من الرمشي الى بني صاف لتعذيبه

نجحت عناصر أمن دائرة الرمشي 25 كلم شمال تلمسان نهاية الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 06 افراد تقودها فتاة في ال20 من العمر قامت باختطاف شاب عن طريق استعمال الفايسبوك كطعم لاصطياده .

وقائع الحادثة تعود إلى تمكن فتاة في العشرينيات من عمرها من استدراج شاب كانت معه على علاقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بناء على وصية من خليلها الذي يعتبر أحد أفراد هذه العصابة وضربت له موعدا في مكان مهجور و لما حضر اليها انقض عليه أفراد العصابة وقاموا بتكبيله والتوجه به إلى مدينة بني صاف الساحلية وفي الطريق نجح الشاب في الافلات من أيديهم وفر حافي القدمين أين أشعر والدته في مكالمة هاتفية والتي بدورها اتصلت بمصالح الأمن بالرمشي الذين ابلغو وكيل الجمهورية وبعد تمديد الاختصاص تمكنوا من القبض على أحدهم في المكان الذي حولوا إليه الشاب ومن ثمة تم القبض على جميع أفراد العصابة وعددهم خمسة في حين يبقى السادس في حالة فرار وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي أمر بايداعهم رهن الحبس المؤقت .

محمد بن ترار