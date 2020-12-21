الاستهداف الخارجي للجزائر.. المنعرج

د. بن عجمية بوعبد الله أستاذ جامعي وكاتب صحفي

لم تعرف الجزائر هجمة أجنبية شرسة ،ومركزة ،ومدروسة ،ومخططا لها كالتي تتعرض لها في الآونة الأخيرة من الصديق والعدو والجار على السواء، في محاولة بائسة ويائسة لتطويعها وتركيعها ورهن قرارها السيادي والمستقل الذي لطالما نافحت عنه في المحافل الدولية نصرة للمظلومين ودعما للقضايا العادلة وفق قناعتين راسختين للديبلوماسية الجزائرية، أولها ألا تدخل في الشؤون الداخلية للآخرين كما لا نقبل تدخل الآخرين في شؤوننا، وثاني هذه القناعات الديبلوماسية العريقة والراسخة هو دعم مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ردا لجميل عديد الدول التي ساندت ثورة التحرير الجزائرية ودافعت ورافعت طويلا على استقلال الجزائر من مستعمرها المدمر “فرنسا”.

وهنا تتبادر للأذهان عديد التساؤلات التي تفرض نفسها بحكم التطورات الأخيرة والضغوط المستمرة على الجزائر:

لماذا هذه الهجمة الشرسة؟ وما الغاية من ورائها؟

لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟

هل يراد للجزائر أن تلعب دورا إقليميا ودوليا هي ليست راغبة فيه ومقتنعة به؟

هل للأمر علاقة بموجة التطبيع التي اجتاحت المنطقة ورفض الجزائر الرسمي والشعبي لها؟

ما هو المخطط الجديد الذي يرسم للجزائر ومنطقة المغرب العربي في الأفق القريب والمتوسط والبعيد؟

لا يخفى على أحد من المراقبين والمتابعين لشؤون الجزائر والمنطقة أن انفجار عديد الملفات وتسارع أحداثها وتداعياتها أصبح أمرا لافتا وفي مقدمتها:

الملف الليبي والذي أصبح حربا عالمية بامتياز على الأراضي الليبية، الأمر الذي عارضته الجزائر في محاولة منها لمنع دخول السلاح ووقف فوري لإطلاق النار والذهاب إلى حل سلمي وسياسي يحقن الدم الليبي ويوحد كلمة الفرقاء الليبيين من أجل الصالح العام للشعب والبلد والاقليم، الضغط على الجزائر يأتي ضمن رفضها للحلول المفروضة من القوى الكبرى المتصارعة في ليبيا على خلاف الدول الأخرى التي تساهم في إنفاذ مخططات الكبار، ولا يزال الضغط مستمرا على الجزائر لإدخالها بيت الطاعة وهو ما ترفضه الجزائر ضمن قناعتها باستقلال قرارها.

أحداث منطقة الكركارات الأخيرة وتجدد الصراع بين البوليساريو والمغرب أيضا يدخل ذلك في إدامة الضغط على الجزائر، وخاصة عندما تسارعت وتسابقت دول عديدة إلى فتح قنصليات لها في الصحراء الغربية في ضربة لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم كما نصت على ذلك مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه القضية، فالمستهدف الأول والأخير من الأحداث الأخيرة هو الجزائر وإلا ماذا يوجد في بالصحراء الغربية من جاليات أجنبية حتى يفتحوا لهم قنصليات هناك.

تطبيع المغرب الأخير مع الكيان الصهيوني والمبادلة الرخيصة التي تمت برعاية ملك المغرب ونظام المخزن وهي الاعتراف بمغربية الصحراء في مقابل بيع القضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل مهما كانت التبريرات التي ساقتها الحكومة المغربية التي حاولت أن تستر شيئا من فضيحتها المدوية في انقلاب على قناعاتها وتعهداتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضايا ما عرف تاريخيا بالصراع العربي الإسرائيلي وتهافت الأمريكان ومن والاهم لفتح قنصليات لهم في الصحراء الغربية كضغط على الجزائر التي رفضت بلسان رئيسها الهرولة للتطبيع وبيع القضية الفلسطينية.

الوضع المتردي في مالي والتواجد الفرنسي الكبير هناك بسبب الثروات التي تزخر بها المنطقة، بالإضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتهريبها ما خلق عدم استقرار هناك المستهدف الأول منه هو الجزائر.

الاعتداء الصارخ وغير المبرر والمفهوم من حيث الشكل والمضمون والتوقيت للاتحاد الأوروبي في تدخله في الشأن المحلي الجزائري وإدانته لحقوق الانسان فيها، متناسيا ما يحدث في فرنسا من قمع للمتظاهرين وسحلهم في الشوارع، إضافة الى الفظاعات التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل وحكمة ميانمار والصين ضد المسلمين في كل مكان ولم ينطق هذا الاتحاد المنحاز بكلمة إدانة واحدة، ما يطرح السؤال بإلحاح عن خلفية هذا البيان في هذا التوقيت تحديدا.

قد نتفق أو نختلف على عديد القضايا في الشأن الداخلي وهذا أمر صحي وطبيعي ولكن أن نختلف عن التهديدات الخارجية التي تواجه البلد هذا في اعتقادي من سوء التقدير ولا يوصف إلا كونه حربا خاطئة ونقاشا وجدلا في غير توقيته ولا محله ولا موضعه، وبات لزاما على الجزائريين سلطة وموالاة ومعارضة ونخبا وفعاليات وشعبا أن نعزز اللحمة الوطنية والوحدة الداخلية كونها السبيل الأوحد لمواجهة هذه التهديدات الخارجية التي ذكرت فقط بعضها على سبيل المثال لا الحصر، وأن أي تنازع بين الجزائريين أو اختلافهم أو صراعهم لن يأتي إلا بالنتائج العكسية التي من شانها أن تضعف القرار الرمي الخارجي في مواجهة أعتى القوى العالمية التي تستهدفنا جميعا، فنحن في سفينة واحدة إذا غرقت سنغرق جميعا وإذا نجت سننجو جميعا خاصة أننا في عالم شرس وظالم ولا يعترف إلا لمن يملك أوراق الصراع والضغط على الأرض.