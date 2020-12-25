الاستماع إلى هدى فرعون وجميلة تمازيرت

كشفت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد أستمع نهاية الأسبوع إلى كل من الوزير السابقة للبريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام ،والاتصال هدى فرعون المحبوسة منذ أسبوع رفقة وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت في الموضوع على خلفية قرار غرفة الاتهام بإيداعهما رهن الحبس وأمرت قاضي التحقيق الذي كان أمر بوضعهما تحت نظام الرقابة القضائية باستكمال التحقيقات معهما.

هذا قد تم إحضار الوزيرتين تحت الرقابة الأمنية من سجن القليعة إلى محكمة سيديأ محمد وقد وجه قاضي التحقيق الاتهام لهدى فرعون في قضايا فساد بعدما تبين ضلوعها في ملف الإخوة كونيناف التي سبق وأن تم سماعها كشاهدة في نفس القضية قبل أن تظهر دلائل تدينها تخص منح صفقات مشبوهة للإخوة كونيناف ، مصحوبة بتهمة سوء استغلال الوظيفة المؤدية إلى تبديد أموال عمومية ، في حين لم تكشف مصادرنا تورطها في تزوير الوثائق أو تضخيم الفواتير من عدمها ، في حين تم توجه الاتهام إلى وزيرة الصناعة جميلة تمازيرت تهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال العمومية أثناء إشرافها على تسيير مؤسسة الرياض قبل استوزارها ،هذا وقد تم عودة الوزيرتين إلى سجن القليعة التي اودعتا به يوم 08 ديسمبر المنصرم في انتظار استكمال التحقيق .

محمد بن ترار