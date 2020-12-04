الاستماع إلى هدى فرعون بمحكمة سيدي محمد

أمر نهاية الأسبوع قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بوضع الوزير السابقة للبريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام ،والاتصال هدى فرعون تحت نظام الرقابة القضائية بعدما وجه لها الاتهام في قضايا فساد تخص الإخوة كونيناف.

هذا وكانت وزير البريد والاتصال قد مثلت صبيحة أول أمس الخميس أمام قاضي التحقيق مرفوقة بمحاميها أمام قاضي التحقيق الذي وجه لها الاتهام بعدما تبين ضلوعها في ملف الإخوة كونيناف التي سبق وأن تم سماعها كشاهدة في نفس القضية قبل ان تظهر دلائل تدينها ، حيث أمر بوضعها رهن الرقابة القضائية مع سحب جواز سفرها ومنعها من السفر ، حيث غادرت المحكمة بعد الاستماع اليها مباشرة ، هذا ويأتي هذا القرار تأييدا لأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الذي سبق وأن أمر بوضعها رهن الرقابة القضائية بعدما تم الاستماع اليها قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق المختص في الجرائم الاقتصادية ، هذا وتبين أن الوزيرة السابقة هدى فرعون متورطة في منح صفقات مشبوهة للإخوة كونيناف، مصحوبة بتهمة سوء استغلال الوظيفة المؤدية إلى تبديد أموال عمومية ، في حين لم تكشف مصادرنا تورطها في تزوير الوثائق أو تضخيم الفواتير من عدمها.

محمد بن ترار