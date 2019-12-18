تفاصيل الاستماع إلى غول وطلعي بالمحكمة العليا في قضية حداد وطحكوت

استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، امس الثلاثاء، إلى وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وبوجمعة طلعي في قضايا فساد تتعلق برجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد. ويشترك كل من عمار غول وبوجمعة طلعي في عدة تهم ثقيلة تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة ونهب المال العام، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي وتعارض المصالح والرشوة.

وهي القضية التي توبع من أجلها 10 وزراء آخرين، يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، كريم جودي وزير المالية السابق، عمارة بن يونس، وزير التجارة الأسبق، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة الأسبق، إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووالي البيض محمد جمال خنفار.

التهم الموجهة لكل من بوجمعة طلعي وعمار غول حسب ما كشف عنه، الأستاذ فاروق قسنطيني هي تهم واردة في قانون مكافحة الفساد 01 / 06، والتي يواجه كل واحد منهما وكل المتورطين في القضية، عقوبة تتراوح بين 10 و15 سنة، حسب الأدلة والقرائن المتوفرة لدى قاضي الحكم في قضية الحال.