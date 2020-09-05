الاستثمارات السياحية الوهمية تجر واليا تلمسان وعين تموشنت السابقين إلى العدالة

أكدت مصادر مقربة ان تحقيقات معمقة قد انطلقت مع واليا عين تموشنت الأسبق وكذا والي تلمسان السابق الذين تم انهاء مهامها في قضايا فساد كبرى ونهب العقار السياحي تحت غطاء الاستثمار ، حيث تم التنازل عن أملاك وطنية لاصحاب

مشاريع استثمارية تبين أنها وهمية.

ففي عين تموشنت تبين إن الوالي السابق قد تمكن من التنازل عن 03 شواطئ لصالح مستثمرين من اجل إقامة فنادق ومجمعات سياحية على شكل مدن منها مدينة سياحية وهمية بتارقة تم إقامتها على أنقاض قاعدة للحياة لشركة أجنبية وتم مقابلها اعتبارها انجاز وتم توسعة استفادة صاحبها بالعديد من الهكتارات وشاطئ الذي منع المواطنين من حق استغلالها مجانا بالرغم من انه من الأملاك الوطنية تم تحويلها إلى مشروع للثراء على حساب الدولة ، كما تم التنازل على 03 قطع ارضية لمستثمرين لاقامة فنادق والاستلاء على السواحل بالجهة الشرقية للولاية كما تم تجزئة شواطئ السبيعات لفائدة بارونات العقار ونهب جزء من مدرسة وملحقاتها من قبل مستثمر لاقامة فندق برشقون ، كما تم التنازل على هكتارات غابية واثرية لنفس المستثمرة بمنطقة بن غنام ، وكلها ملفات تصب في خانة نهب الاملاك الوطنية وسوء استغلال الوظيفة ، كما تبين ان الواليليس التهم الوحيد في هذا الملف الشائك لارتباطها مع اطارات في مناصب حساسة على علاقة بالمستمرين المستفيدين من هذه المشاريع بطرق مشبوهة .

أما بولاية تلمسان فأن الوالي السابق محل تحقيق في ملفات فساد بمناطق مرسى بن مهيدي ، بحيرة اولاد بن عايد ،بيدر ،سيدي يوشع وهنين ، ففي مرسى بن مهيدي فجر منتخب سابق فضيحة نهب احد المنشأت التابعة للامن والتي تمت بعد ارتكاب جريمة قتل تم التستر عليها واعادة المنشأة وتم تقديم ملف الى محكمة باب العسة التي باشرت تحقيقا في الملف ، كما ساهم الوالي في منح قطع ارضية بمسكاردة لابناء اطار سامي في الدول لإقامة فندق ، واخرى لاطار عسكري الذي استولى على الغابة الشرقية لمرسى بن مهيدي وحرم السكان منها ومن الشاطئ المجاور لها الذي حوله الى ملكية خاصة ، كما قضى على أحلام سكان ببدر في إقامة القرية السياحية التي تم برمجتها منذ 15 سنة ، كما ساهم رفقة احد نواب البرلمان بنهب شواطئ بحيرة أولاد بن عايد وسيدي يووشع ، في حين تم التستر على نهب العقار من قبل نائب سابق ومسؤولين سامين بهنين ما ادى الى القضاء على الاملاك الوطنية وتحويلها الى ملكيات خاصة، هذا ومن شأن التحقيقات ان تكشف العشرات من المتورطين مع هذين الواليين اللذين عوض خلق الاستثمار تنازلوا على المواقع الاستثمارية مقابل مزايا ستكشفها التحقيقات القضائية.

م.بن ترار