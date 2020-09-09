الاتصال العمومي..الرؤية والآليات

بقلم د.محمد مرواني / أستاذ جامعي في الإعلام والاتصال

يعتقد الكثير من المسؤولين الساميين في أجهزة الدولة أن ظهورهم الإعلامي تلقائي أكثر منه عمل مخطط ومدروس تحركه تقاليد اتصال وتستدعيه دواعي سياسية وإعلامية بالدرجة الأولى تحكمها الوظيفة وما يمكن أن يؤديه الإعلام والاتصال من وظائف سواء في إدارة أزمات والتخفيف من حدتها أو في تنوير رأي عام بكم من المعلومات في خضم السيل الجارف من إشاعات.

كفاءة المسؤول الاتصالية ترتكز على فنيات عالية في التواصل مع الإعلام وأجهزة الصحافة والتعامل معها بلغة اتصال استباقية أن صح القول تأخذ في الحسبان ما يمكن أن ينشر في الصحافة إذا صمت المسؤول ..ثم التعامل بسياسية إعلامية تؤكد من جهة أخرى وان لم يكن هناك جديد للتداول الإعلامي أن الدولة موجودة والتدابير تتخذ وسياسة الاتصال في الأزمات علم يطلب وتكوين يجب أن يتلقاه المسؤول السامي قبل أن يعين في الوظيفة لا أثناء ممارسته لها خاصة عند يتعلق الأمر بالمسؤوليات الكبرى في أجهزة الدولة التي تفرض أن يخاطب المسؤول الناس ويسوس شانهم العام ، أي كلمة ينطقها مسؤول في لقاء رسمي وأمام جمهور وإعلام محسوبة وظهور أي مسؤول أمام الإعلاميين ساعات له دلالة ولا يوجد شيء بري في ساحة الإعلام والاتصال خاصة حين يتصل الأمر بإدارة شؤون البلد على المستوى المحلي والمركزي.

لذا فن الكفاءة الاتصالية للمسؤولين في التعاطي مع الإعلام وإدارة مختلف الأزمات ترتكز من جانب آخر على رصيد المسؤول وما يملكه من مستشارين إعلاميين لا يتواجدون لا في الولايات ولا الدوائر الوزارية بالكم الذي يوحي أن هناك اتصال مؤسساتيا يحقق غاياته الإعلامية والتنموية فببساطة فنيات الاتصال والتواصل أثناء ممارسة الوظائف السامية مهمة ليست سهلة ولا يمكن أن يكون المسؤول محترفا في الاتصال والإعلام إلا إذا أمتك مفاتحيه وهي كثيرة أولها العلم والتكوين والتأمل في خبرات موجودة في الميدان.

وقد كشفت تجارب ماضية على الأقل خلال السنوات الأخيرة تأخر السلطات العمومية خاصة على مستويات مركزية في تجسيد إستراتجية اتصال فعالة تخاطب على أساسها المواطن وباقي الفواعل وأداء المسؤولين على مستويات المسؤولية في التعاطي مع وسائل الإعلام شكل في الحقيقة معضلة حقيقية فضعف المسؤول المحلي في الاتصال بالمواطن وغياب أي خطاب اتصالي فعال يجعل المواطن يستمع للغة ثم يشاهد حركة التعبير التي يبديها المسؤول ثم يقتنع بالرسالة تغيب كل هاته التفاصيل في أداء العديد من المسؤولين.

يعتمد اتصال الحكومة بباقي فعاليات المجتمع خاصة على وسائط فعالة قد تكون وسائل إعلام حديثة تسوق من خلالها الحكومة حتى عبر منصات التواصل للوزراء وهي محمية ولا ينشر فيها إلا ما يجب أن يشنر ويعبر عن أداء حكومي قبل أن يسوق لجهد شخصي كما يعتمد خروج الوزراء للإعلام وللناس على تقاليد عمل تستدعي أن يستعين حتى الوزراء بطاقم من المستشارين وهي ثقافة تكاد تغيب.

أن المستوى المحلي لممارسة المسؤوليات يتطلب هو الآخر ثقافة ورؤية اتصال مهنية فلا يمكن على الإطلاق أن يشتغل الوالي بدون سياسة اتصال فعالة وإستراتجية إعلامية ناجعة فعلى سبيل المثال تشكل خلايا الاتصال والإعلام الموجودة بديوان الولاية احد المصالح الإدارية الهامة في جهاز الولاية وخاصة في ديوان الوالي غير أن تحويل مصالح الاتصال بالديوان إلى مصلحة لاستقبال الدعوات وتبليغ الصحفيين والمراسلين بنشاطات الوالي لم يعد مقاربة عمل فعالة.

يجب إن يتاح لموظفي هذه الخلايا الاتصالية تكوين مهارات على ربط علاقات مهنية مع الصحفيين والمراسلين وتحرير المبادرة لديهم باقتراح مشاريع إعلامية واتصالية تخدم سياسة الاتصال التي تنتهجها الولاية وهي سياسة اتصالية تعتمد على الإجابة على اسئلة عميقة وهي مثلا ..متى يظهر الوالي للحديث أمام الناس ..لماذا يظهر …كيف يظهر ..وما المتوقع بعد ظهوره متحدثا عن محتوى قابل للقياس …كل هذه الأسئلة يطرحها مستشار في الاتصال.

وانطلاقا من عرض تجارب ونماذج عن ما يجب ان يكون عليه الاتصال على مستويات مركزية ومحلية فان السلطات العمومية في مطالبة بتحريك استراتجية اتصالية مؤسساتية والاستثمار في الكفاءات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في الاتصال والإعلام والتي تملك رصيد وخبرة نوعية وهامة في هذا المجال الذي يبقى عموميا ومهنيا بالدرجة الأولى.

مركز وطني للاتصال اولوية إستراتجية

أضحى من الضروري وأمام حالة عجز رهيب في الإدارة التعجيل في ترسيم توجه للدولة في “اتصال الأزمات ” وذالك يمكن أن يكون حقيقة وممارسة على ارض الواقع من خلال انجاز “مركز وطني لاتصال الأزمات ” يتبع لرئاسة الجمهورية ولا يمكن أن يختزل نشاطه الذي يقنن بطبيعة الحال ويستند إلى مقاربات في المجال والتخصص في خانة محدودة بل انه مركز ينشط حتى في الظروف العادية وذالك من خلال اعتماد أدوات قياس لما يقع من مشاكل وأزمات كانت محلية أو وطنية وحتى دولية تتأثر بها الجزائر وقد سبق وان تناولنا عبر في مساهمات عديدة الأزمات التي فشل ولاة في إدارتها وكانت محلية.

وأشرت دون تعميم إلى أن هناك نقائص عديدة في أداء المسؤولين على المستوى الاتصالي في التعامل مع “الأزمة ” وقد خلق هذا الضعف وهو ظاهر مشاكل على القيادة على مستوى مركزي التي لا يمكن أن تضطلع على تفاصيل الموقف “الأزمة ” إلا من خلال “عروض حال ” أو “تقارير رسمية لجهات عديدة ” وهذا وان كان هاما لمعرفة ما يجري في كرونولوجيا “الأزمة ” إلى أن الاعتماد على مهارة المسؤول في إدارة ما يقع في ولايته يبقى الأهم في حل الأزمات.

أن المقترح الذي أتقدم إليه عبر هذه المساهمة الصحفية لرئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون ” وقد أكد الرئيس في لقائه الصحفي الأخير الذي جمعه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية على خطورة ما تشكله “الإشاعة ” والأغراض المبيتة التي تكون وراء نشر الإشاعات من صفحات لأطراف معادية خطورة ما يحاك لضرب مؤسسات الدولة عن طريق تلفيق الأكاذيب والأخبار الكاذبة يتطلب من الدولة استحداث منظومة اتصالية وإعلامية مؤسساتية فعالة لا تتوقف عند وسائل الإعلام إذ تغيب في المشهد الرسمي الاتصالي أي مؤسسات تدير الاتصال المؤسساتي الذي لايمكن أن يكون تكليفا يقع على عاتق موظف في وزارة أو مؤسسة بل هو إرادة سياسية للدولة في الاهتمام بهذا المسار وإنتاج إيقاع فعال فيه يزن خطابها للعامة ويقوي كيانها يتبع ..