الاتحاد الوطني للناقلين يعلن الدخول في اضراب بداية من الاحد المقبل

اعلن الاتحاد الوطني للناقلين الدخول في اضراب مفتوح بداية من الاسبوع المقبل من اجل المطالبة بتعويض الناقلين المتوقفين عن العمل منذط 22 مارس الماضي خصوصا اصحاب الحافلات للنقل مابين الولايات واصحاب سيارات الاجرة والمطالبة بعودتهم النشاط .

هذا واشار بيان الاتحاد الوطني للناقلين الذين اجتمع مساء أول امس انه لايعارض لجنة متابعة وباء الكرونا لكن بعض قراراته اضرت بالناقلين الذين يعيشون الفقر والحاجة بدون تعويض منذ 22 مارس ،رغم حلول عدة مناسبات على غرار شهر رمضان المعظم ،عيد الفطر ، عيد الاضحى واليوم الدخول المدرسي ، هذا واختار الناقلون الدخول في اضراب مفتوح بعدما تبين عدم تعويض الناقلين وفتح افاق الاستغلال امام حافلات النقل الحضري والترامواي من دون الناقلين ما بين الولايات ، وشددت النقابة انها في اضراب لجميع الناقلين بداية من 20 سبتمبر ولن يتوقف الا بتعويض الناقلين وفتح النشاط مابين الولايات .

محمد بن ترار