الاتحاد الوطني للناقلين يعلن الدخول في اضراب بداية من الاحد المقبل

طالب بتعويض الناقلين المتوقفين عن العمل وفتح النقل بين الولايات

الأولىالوطني
عن محمد بوترار 625

اعلن الاتحاد الوطني للناقلين الدخول في اضراب مفتوح بداية من الاسبوع المقبل من اجل المطالبة بتعويض الناقلين المتوقفين عن العمل منذط 22 مارس الماضي خصوصا اصحاب الحافلات للنقل مابين الولايات واصحاب سيارات الاجرة والمطالبة بعودتهم النشاط .
هذا واشار بيان الاتحاد الوطني للناقلين الذين اجتمع مساء أول امس انه لايعارض لجنة متابعة وباء الكرونا لكن بعض قراراته اضرت بالناقلين الذين يعيشون الفقر والحاجة بدون تعويض منذ 22 مارس ،رغم حلول عدة مناسبات على غرار شهر رمضان المعظم ،عيد الفطر ، عيد الاضحى واليوم الدخول المدرسي ، هذا واختار الناقلون الدخول في اضراب مفتوح بعدما تبين عدم تعويض الناقلين وفتح افاق الاستغلال امام حافلات النقل الحضري والترامواي من دون الناقلين ما بين الولايات ، وشددت النقابة انها في اضراب لجميع الناقلين بداية من 20 سبتمبر ولن يتوقف الا بتعويض الناقلين وفتح النشاط مابين الولايات .
محمد بن ترار

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