الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لمقاطعة الكيان الإسرائيلي

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان إلى المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك مقاطعته اقتصاديا إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة

ودعا البيان الذي نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” وحمل توقيع رئيسه أحمد الريسوني وأمينه العام علي محي الدين القره داغي, الى مقاطعة إسرائيل وبضائعها ومنتجاتها, باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية ولا زالت تحتل المسجد الأقصى مبرزا أن هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين وأشار البيان إلى بعض النصوص القانونية, منها المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907, التي تنص على أنه تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو , مضيفا كما تنص القوانين الدولية على أن الاحتلال حالة مؤقتة, ولا يجوز له مصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين, أو تدميرها