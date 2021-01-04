الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن حكام بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠ ™ التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية من 1-11 فبراير المقبل.

وتضم القائمة 7 حكام و 12 حكماً مساعداً لمواجهات البطولة، إلى جانب ٧ حكام لتولي مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.

ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار الحكم القطري خميس المري، إلى جانب ثلاثة حكام من الإمارات هم محمد عبد الله، ومحمد الحمادي، وحسن المهري.

وجاء تعيين الثلاثي النسوي بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس، إضافة إلى مواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دي الميدا؛ استمراراً للتوجه الذي بدأ في بطولة كأس العالم تحت ١٧سنة بالهند 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية إستير ستوبلي مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها الأوروجويانية كلوديا أومبيريز، التي أدارت مباراتين في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل 2019.

هذا وسيختتم جميع الحكام المختارين استعداداتهم النهائية في قطر قبل أسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية. وفي ضوء جائحة كوفيد-١٩، سيوفر الفيفا والبلد المضيف الضمانات المطلوبة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

ويمكن الاطلاع على جدول المباريات عبر هذا (الرابط)، وستجرى قرعة المواجهات المباشرة بين الأندية المشاركة بمدينة زيورخ يوم 19جانفي الجاري عند السادسة مساءً بتوقيت الدوحة.

يُشار إلى أن بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ تنطلق في الأول من فبراير المقبل في استاد أحمد بن علي الذي جرى الإعلان عن جاهزيته الشهر الماضي، بينما يستضيف استاد المدينة التعليمية المباراة النهائية للبطولة في الحادي عشر من فبراير، كما يستضيف استاد خليفة الدولي مباريات في البطولة، وهو الاستاد الذي شهد نهائي النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.

لمزيد من المعلومات حول البطولة، تفضّلوا بزيارة: https://ar.fifa.com/clubworldcup/

حكام مباريات كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™