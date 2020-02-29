الاتحاد البريدي العالمي يصادق على مقترح الجزائر بتبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء

صادق مجلس الإدارة للاتحاد البريدي العالمي، خلال اجتماعه بالعاصمة السويسرية، بيرن، في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 فيفري الجاري، على مقترح الجزائر المسجل ضمن جدول أعماله والمتعلق بتبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأوضح نفس المصدر أن هذا المقترح يهدف إلى “التأكيد على حق دولة فلسطين في إدخال بريدها الوارد دون قيود، لا سيما البريد المتراكم حاليا في المملكة الأردنية” وكذا “حق دولة فلسطين في تحصيل نفقاتها الختامية المستحقة منذ عام 1995″، بالإضافة الى “استمرار تقديم المساعدة والدعم لدولة فلسطين من خلال تنفيذ المشاريع لتطوير البريد الفلسطيني وتنمية الموارد البشرية المختصة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها”.