الاتحادية الوطنية للخبازين تدعو الى عدم الانسياق وراء الاشاعات وتؤكد

فندت الاتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, في بيان لها الأربعاء, الإشاعات التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بإضراب الخبازين, الذين دعتهم الى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المفتعلة و التي لا اساس لها من الصحة

و ناشد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاظ, جميع الخبازين عبر التراب الوطني الى عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة و الخبيثة التي يسعى من خلالها مروجوها إلى ضرب امن و استقرار البلاد و الاقتصاد الوطني و التلاعب بالمواطن , وفق ذات المصدر و أضاف في ذات الاطار ان هذه الاشاعات غرضها كذلك استهداف الاتحاد و هياكله و اطاراته من اجل تشتيت منخرطيه لأغراض سياسية و خلفيات دنيئة أصحابها معروفون و هم بالداخل و الخارج و أبرز ان الاتحادية تعمل بمعية الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بقيادة امينها العام حزاب بن شهرة على حماية المستهلك و في نفس الوقت الدفاع على حقوق الخبازين في إطار القانون ووفق استراتيجية الحكومة و برنامج رئيس الجمهورية و أكد البيان في هذا السياق ان الخبز متوفر في كامل مخابز التراب الوطني