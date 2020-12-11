الاتحادية الجزائرية للجيدو على وقع فضيحة سوء التسيير

يعيش بيت الاتحادية الجزائرية للجيدو على وقع فضيحة من العيار الثقيل بعد الضجة التي أحدثها تقليص عدد اعضاء الوفد المعني بالتنقل إلى مدغشقر بغرض المشاركة في البطولة الإفريقية للجيدو أكابر وسيدات المقررة خلال الفترة الممتدة بين 17 و20 ديسمبر الحالي، وذلك بسبب سوء التسيير على إثر الفشل في التحكم بالإجراءات التنظيمية لسفرية مدغشقر، والتي شهدت فوضى كبيرة بخصوص ضبط الاجراءات التي تكفل تنقل في افضل الظروف، وفي هذا الصدد كشفت مصادر من داخل بيت الفدرالية الرياضية أن إدارة رئيس الاتحادية رشيد لعراس أقدمت على ارتكاب خطأ فادح يتعلق بشراء تذاكر السفر والتي جاءت تكلفتها بقيمة مضاعفة عن السعر الذي كان محددا في بادئ الأمر، وفي هذا الصدد فإن تكلفة التذكرة للشخص الواحد كانت قيمتها 23 مليون سنتيم، وذلك من خلال التنقل عبر رحلة جوية على خطوط الطيران الفرنسية نحو باريس، قبل استكمالالرحلة من هناك نحو مدغشقر عبر طائرة ثانية، غير أن تماطل مسؤولي الاتحادية الجزائرية للجيدو في الحجز لأعضاء الوفد الذي كان مقدرا عدده في بادئ الأمر بمجموع 30 عضوا وتأخرهم في إستكمال العملية التي قاموا بها في آخر لحظة جعلهم يقومون باقتناء التذاكر بقيمة مضاعفة بعدما بلغت تكلفتها ماقيمته 45 مليون سنتيم للتذكرة الواحدة.

هذه المستجدات أكد مصدرنا انه دفع برئيس الاتحادية لعراس إلى وضع ملف لدى وزارة الشباب والرياضة من أجل التكفل بالسفرية غير أن هيئة الوزير سيد علي خالدي قامت بتحويله إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية التي رفضت تحمل نفقات السفرية في ظل العدد الكبير لأعضاء الوفد واقترحت منحهم مبلغا ماليا على شكل قرض من اجل تسوية قيمة التذاكر، وهو ما دفع بمسؤولي الاتحادية إلى تقليص عدد المصارعين المشاركين في المنافسة القارية، والذين أصبح ستة أسماء ثلاثة منها لدى السيدات، بعدما كان 18 مصارعا ومصارعة ويقلّص بالتالي حظوظ الجزائر في كسب اكبر عدد من الميداليات، وجاءت القائمة الجديدة على النحو التالي: فتحي نورين وزن أقل من 73 كغ، عبد الرحمان بن عمادي أقل من 90 كغ، محمد بلرقع أكثر من 100 كغ لدى الرجال وأمينة بلقاضي أقل من 63 كغ، كوثر واعلال وصونيا أصلاح أكثر من 78 كغ لدى السيدات، حيث يشد الوفد الجزائري الرحال اليوم نحو مدغشقر.

عيشة ق.