الإيديولوجيات تعود هذا الأسبوع

بقلم: احسن خلاص

كانت الزيارة التي أداها الثلاثي لخضر بورقعة وسمير بلعربي ومصطفى بوشاشي إلى بيت نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة كفيلة بأن تعيد إلى السطح بوادر صراعات ظن الجميع أن الحراك دفنها إلى الأبد لكن ها هي، ومن دون سابق إنذار، تدق الباب من جديد وكأنها تريد العودة بالعداد إلى الصفر.

لقد ألهبت هذه الزيارة مواقع التواصل الاجتماعي وصار الذين تسابقوا لتهنئة المفرج عنهم بنعمة الحرية يتسابقون من جديد للحد منها وفرض وصايتهم على الناس وكبح أي مبادرة تهدف للوصول إلى مصالحة وطنية لا تزال إلى يومنا هذا في منزلة الطموح. واختلف المتدخلون بين مشين ومدين ومحذر وملق بلائمته على سلوك اعتبره من قام به عاديا بل من صميم فلسفة الحراك التي تقتضي إصلاح ما أفسده النظام من ود واحترام بين الجزائريين ونشر ثقافة السلم والتطلع إلى قطيعة تامة مع حقبة دُفع فيها الجزائريون إلى صراعات إيديولوجية أورثت صداما واقتتالا اغتنمت منه قوى أخرى غير القوى المتصارعة ذاتها، والأغرب أنه في خضم تلك الصراعات كان كل طرف يتهم النظام بتسليط الطرف الآخر ضده ليقف في وجه مساره نحو الهيمنة وإقصاء الآخرين.

لقد عاشت الجزائر عشرية دموية كانت الصراعات الإيديولوجية وتدافع الهويات وقودا لها، عشرية مكنت القوى المحافظة في النظام من استرجاع المبادرة من أجل الرجوع عما حققه “القوس الديمقراطي” المفتوح بين عام 1989 و 1992، صراعات ساهمت بشكل مباشر في إضاعة فرص إقلاع مجتمعي واعد كانت جميع شعوب جنوب المتوسط تنظر إليه بعين الغيرة فضلا عما كبدته للبلد من خسائر بشرية ومادية ومعنوية دفعت الجزائريين إلى الركون إلى الخوف والحذر من أي مجازفة جديدة على طريق التغيير إلى أن نادى المنادي أن قوموا إلى حراككم ودعوا صراعاتكم المقيتة جانبا وتطلعوا إلى غد أفضل أسوة ببلدان إفريقية وأخرى من أمريكا الجنوبية عاشت ردحا من الزمن في صراعات أهلية وانقلابات عسكرية عشائرية وقبلية قبل أن يهتدي أهلها إلى أنهم لا يملكون إلا أرضا واحدة لا يمكنها أن تتسع إلا لمن ينفع الناس بأفكاره وأعماله.

لم يكن يهم السلطة منذ عقدين من الزمن أن تحقق مصالحة سياسية وفكرية بين الجزائريين بقدر ما كان يهمها تسوية أزمة أمنية كادت أن تعصف بها قبل أن تعصف بالبلد عن طريق استفتاء الشعب على قانون الوئام المدني عام 1999 وميثاق السلم والمصالحة الوطنية عام 2005 وهي سياسة وإن مكنت من إعادة الآلاف من المسلحين إلى حظيرة المجتمع إلا أنها كانت بعيدة عن وضع حد نهائي للجراح التي خلفتها سنوات الإرهاب ولا عن القضاء على حلفيات الأزمة وتداعياتها. ومع ذلك ظل بوتفليقة يفاخر بأنه جمع على طاولة واحدة في مجلس الوزراء عمارة بن يونس وخليدة تومي مع أبو جرة سلطاني رفقة عبد العزيز بلخادم وهي صورة كاريكاتورية تظهر التئاما على موائد الريع ولا تمت بصلة عن المصالحة الوطنية التي ظل ينشدها الشعب.

أظهر ما تبع زيارة علي بن حاج أن ما كان يقدم بأنه مصالحة وطنية ونموذج يمكن تصديره للعالم لم يكن من الناحية السياسية بناء متينا بل كان بمثابة “بريكولاج” بدأت عيوب صنعه تظهر من جديد. كما أبان عن تراجع رهيب ليس بالنسبة لما حققته أطياف سياسية وإيديولوجية متناقضة في عهد حسين أيت احمد وبن بله ومهري وعلي يحيى عبد النور وجاب الله من لقاءات في سانت إيجيديو وغيرها حسب بل عن التفكير السياسي الذي ميز سلوكيات وأدبيات الحركة الوطنية وحرب التحرير. فلم تكن اللقاءات بين مصالي الحاج وفرحات عباس وبن باديس تشكل حدثا في ذاتها بقدر ما كان المتابعون ينتظرون ما تسفر عنه من قرارات واتفاقات. وفي قلب معركة التحرر لم يتوان رمضان عبان ومن معه عن التواصل مع تيارات متباينة سياسيا وإيديولوجيا لضمها إلى جبهة التحرير الوطني في هدف واحد ووحيد وهو الكفاح من أجل الاستقلال فقد كان عبان حريصا على أن لا يترك شيئا لفرنسا.

لقد عاشت الجزائر سنوات من الفوضى والجنون بسبب استغلال الدين ومقومات الهوية لأغراض سياسية وكان علي بن حاج وغيره أطرافا فاعلة في تلك الفترة، لكنها لا تريد العودة إليها من جديد. وهاهي اليوم يتحاور أهلها من أجل تجاوز النظام القائم وإعادتها إلى الجزائريين جميعا دون إقصاء، وتتناقش نخبها في شوارعها وساحاتها وصالوناتها بسلطتها وشعبها في سبيل تحديد قواعد التنافس السياسي الذي يقيها من تكرار ما حدث من صراعات استحالت صدامات دموية عفت عنها سلمية الحراك. وبقدر ما تحتاج الجزائر إلى رؤى متعددة ومختلفة فهي بحاجة إلى إرادات حسنة تضطلع بلم شمل الجزائريين بمختلف أطيافهم لبناء الجزائر الجديدة فلا يجوز أن نحرم من أراد أن يلعب هذا الدور على غرار رائد جيش التحرير الوطني لخضر بورقعة، كما لا يمكن أن ندعي الديمقراطية والإيمان بالحرية ونسد الطريق أمام ممارستها.