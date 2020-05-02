الإنسان بين صوت الروح ونداء البدن

قلم د.وليد بوعديلة / جامعة سكيكدة

من يتأمل الكتب التي تتبعت تاريخ الحضارات و الأمم سيجد أن الكثير من محطات سقوط هذه الحضارات وانهيار عمران الأمم متعلق بطغيان صراعات الأبدان،ومعه كل صور ومفاهيم المادة والمال والسلطة والجاه،أو لنقل المعاني المادية والترابية للسعادة.ولشيخ الإسلام ابن القيم الجوزية كلام جميل ومعبر في كتابه الفوائد،ضمن فصل الروح والبدن،و نقرأ منه”خلق بدن ابن أدم من الأرض، و روحه من ملكوت السماء،وقرن بينهما،فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة،وجدت روحه خفة وراحة،فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه،واشتاقت إلى عالمها العلوي،وإذا أشبعه ونعمه و نومه واشتغل بخدمته وراحته،أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه.”

وهنا نعي جيدا الصراع الخفي لدى كل إنسان بين بعده الروحي وبعده الترابي، أو بين ما أسميناه صوت الروح،لما في كلمة الصوت من عذوبة وهمس ورقة،وبين ما قلنا بأنه نداء البدن ،لما في كلمة النداء من معاني الصراخ والشراسة والجهر والصخب.

وفي تراثنا الشعري مساهمات كثيرة للتعبير عن هذه الأفكار،نجدها عند شعراء الرسول ص في صدر الإسلام،وامتدت مع شعر ونصوص المتصوفة،في المشرق والمغرب،كما حضرت ثنائية الروح و الأبدان عند شعراء العهد الأموي ثم العباسي، وفي كل فترات الأدب العربي قديمه وحديثه،وباختصار لا نجد زمنا غابت فيه معاني تصوير أشواق الروح ومحاولاتها للانتصار في عراكها مع نزوات البدن.

وهنا تريد الروح للإنسان أن يستكمل فضائلها،لأنها هي من تحقق له الإنسانية،وترتقي به نحو الملائكة،بأفعال تعبدية متعددة،مع الخوف هنا من التراجع وغلبة الحسد والغرور والحقد، ومحاولات البدن للسيطرة على القرار بطرق خبيثة متنوعة،ومنها الرياء ودخول وساوس الشيطان.

ونتذكر في هذا المقام الجدل ،في رمضان زمن كورونا،حول الصدقات والتبرعات الخيرية،للأفراد والجمعيات،بين مؤيد للنقل والتصوير عبر منصات التواصل وقنوات الإعلام،ورافض لهذه الممارسة،باعتبارها تقدم صورا للتفاخر والتباهي والجهر بفعل الخير،وتجعل من الفقير أو المستفيد من الصدقة ذليلا مستكينا متسولا.ونحن مع تصوير موقف الصدقة للتعريف بالجمعيات النشطة الفعالة،لكن دون تصوير المستفيدين من التبرعات.لكي نقول للجميع بان الخير مازال في هذا الشعب،وكما يوجد المحتالون الناهبون( من فاز بدنهم على روحهم)،هناك رجال الخير والمحسنون(من فازت روحهم).

وأتذكر هنا قول ابن عطاء الله السكندري،عن همس صوت خفي في أذن وقلب صاحب الخير والعبادة والصدقة،يقول ابن عطاء في حكمة من حكمه:”ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك.” أي أنك تتمنى ان يراك الناس أثناء العبادة أو تقديم الصدقة،فتقع في الرياء وتضيع الأجر والقبول.

وهكذا يبقى الإنسان في صراع متواصل،بين الروح والبدن،في سياق زمن صعب ،تحاصر فيه المشاغل اليومية كل أفراد المجتمع،فتنسي الغني صاحب المال جاره الفقير المحتاج،وتنسي صاحب الصحة من يرقد على فراش المرض،وينسى من هو في يسر أهله وأقاربه الذين هم في عسر.

ولا ينج في اختبارات الدنيا إلا من عرف الطريق إلى الله،ووعى معاني النص القرآني،وقرأ بوعي الأحاديث النبوية،بخاصة حول الرزق وتفريج الكرب عن المؤمنين،وعلاج الغم والهم، ولا تنتصر الروح عنده إلا من عرف كيف يقود البدن ويجعل من المال وسيلة للتقرب لله وخدمة ما بعد الموت،أي من جعل من كل لحظات الدنيا فرصة لأعمار الآخرة،وليس من غرق في دنياه وعمرها ونسي أنها فانية،فيخدم،مثلا، ماله ؟! بدل أن يكون المال في خدمته،وعلينا هنا أن نعود للقران ونقرأ سورة الكهف وقصة صاحب الجنتين ومصيره بعد أن كفر ولم يشكر النعم واحتقر الفقير،،فمن يعي؟؟،والى حديث قادم إن شاء الله.