الإنتقال للثانوي بمعدل 9.. واجتياز البيام اختياري

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 3٬570

أسدى الوزير الأول لوزير التربية الوطنية، تعليمات بخصوص شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019/2020 .
أولا: شهادة التعليم المتوسط اختيارية، كونها بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين لم تعد شهادة ضرورية للانتقال إلى مستوى أعلى.

حيث سيكون الانتقال باحتساب معدلي الفصليْن الأول و الثاني، على أن يبلغ المعدل العام 9 من 20.

إلا أنه يمكن للتلاميذ الذين لم يحصلوا على 9 من 20، اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط التي سيُحتسب معدلُها في عملية الانتقال إلى المستوى الأعلى.

ثانيا: بالنسبة للمترشحين غير المتمدرسين، و الذين يبلغ تعدادهم 23.000 فشهادة التعليم المتوسط تُعتبر إجبارية بصفتها الطريقة الوحيدة الممكنة لمزاولة أي تكوين مهني عالي.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك