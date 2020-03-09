الإنارة العمومية مطلب السكان

ناشد مجموعة من المواطنين القاطنين بحي تهقارت الشرقية ببلدية تمنراست، السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإخراجهم من دائرة الظلام الدامس المفروض عليهم منذ سنوات جراء انعدام ربط تجمعهم السكني بشبكة الإنارة العمومية ، الأمر الذي بات يشكل خطرا على سلامتهم جراء تكاثر الحشرات السامة و كذا المنحرفين الذين يتخذون من هذه المناطق وكرا لممارسة الرذيلة.

اشتكى مجموعة من السكان بذات الجهة، من معضلة عدم ربط حيهم بشبكة الإنارة العمومية ، الأمر الذي أثار امتعاضهم واستياءهم نتيجة التزام السلطات المعنية الصمت حيال الموضوع المتعفن و تجاهلها لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة ،رغم عديد الشكاوي التي وجهوها للسلطات المعنية في وقت سابق ، وما أثار حفيظتهم و تذمرهم عدم التقيد بتعليمات الوزارة الوصية القاضية بربط جميع الأحياء بالإنارة العمومية ، حيث رصدت هذه الأخيرة مبالغ مالية ضخمة لإعادة تصليح المصابيح ، في الوقت الذي استفاد من العملية المناطق والأحياء المجاورة.

وحسب تصريح عدد منهم لـ ” الوسط ” فإن المعضلة أصبحت تشكل خطرا على صحتهم و كذا سلامتهم نتيجة انتشار المنحرفين الذين يتخذون من مثل هذه المناطق المعزولة مكانا لممارسة الرذيلة ، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل و العمل على ربط حيهم شبكة الإنارة العمومية لإخراجهم من دائرة الظلام الدامس المفروض عليهم منذ قرابة ربع قرن من الزمن.