الإمارات تضخ 500 مليون دولار كاستثمارات في قطاع الاتصالات بإفريقيا

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عن ضخها مشروعا استثماريا ضخما، في إفريقيا، بقيمة 500 مليون دولار، يتعلق بقطاع الاتصالات.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أمام ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، في معرض “إكسبو دبي 2020″، بالإمارات، إن هذا الاستثمار سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة الإفريقية، على المدى البعيد، مع إيلاء الأولية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب.

وسيتولى تنسيق التزام حكومة دولة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه إفريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً لأفريقيا ومع الأفارقة.

وأكدت المسؤولة الإماراتية، أن بلادها تعتبر أكثر من مانح أو مقدم قروض ميسّرة، وتدرك جيداً أن القيمة الحقيقية تكمن في بناء رأس المال البشري على المدى البعيد. وأنها ملتزمة بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، ولأصحاب المشاريع أن يطلقوا العِنان لقدراتهم، وللشباب أن يتطلعوا بتفاؤل نحو مستقبل هم صانعوه.