الإفراج عن مدير ديوان الخدمات الجامعية بوكليخة فاروق

كشفت مصادر قضائية رسمية أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أصدر قرارا نهار أمس الأربعاء بالإفراج عن المدير العام للخدمات الجامعية بوكليخة فاروق ومدير الخدمات لولاية تيبازة الذين كانوا محبوسين منذ قرابة السنة في قضية فساد وإبرام صفقات مشبوهة تخص حافلات النقل مع مجمع طحكوت .

هذا وجاء الإفراج عن المتهمين بعدما تبين انه لا ضلوع لهم ضمن الصفقات التي ابرمها مدير الخدمات الأسبق المحبوس لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مع مجمع طحكوت ، خاصة وان حبس المدير العام للخدمات الجامعية كان بسبب مراسلة وجهها إلى مدير الخدمات لسطيف يأمره بدفع حقوق طحكوت ضمن ما قدمه من أعمال ، حيث اتضح أن هذه المراسلة جاءت جوابا عن مراسلة وجهها مدير الخدمات لولاية سطيف إلى المدير العام حول قضية ديون طحكوت ، وان الرسالة التي جاوب بها كانت في إطار القانون .

من جانب آخر تم إحالة كل من محي الدين طحكوت والمدير العام السابق للخدمات الجامعية السيد بودراع ومدير الخدمات الجامعية بسطيف وبعض مسؤولي الديون الموجودين بعضهم بالسجن وآخرون تحت الرقابة القضائية على المحاكمة .

محمد بن ترار