الإفراج عن الناشط السياسي فضيل بومالة

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس الافراج عن الناشط السياسي فضيل بومالة، ومحاكمته يوم 2 جويلية القادم عن تهمة التحريض على التجمهر وعرض منشورات بغرض الدعاية من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية.

وجاء قرار المحكمة بعدما التمس وكيل الجمهورية في طلباته وضع المتهم في الرقابة القضائية وجاءت محاكمة المتهم فضيل بومالة مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة لهيئة الدفاع التي تأسست في حقه والتي يضم أكثر من 30 محامي.

إذ نزل خبر استخراج المتهم منتصف نهار اليوم كالصاعقة خاصة بعدما برمجت أمس المحكمة تاريخ محاكمته الي يوم الأحد المقبل، إذ جاء تغيير التاريخ بطريقة مستعجلة، ليتم على اثرها استخراج المتهم الموقوف بومالة من المؤسسة العقابية الحراش مجددا بعدما امرت المحكمة امس خلال مثوله وفقا لاجراءات المثول الفردي بايداعه رهن الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمته.