الإفراج عن الرعايا الجزائريون الذين تم ترحليهم من فرنسا بعد قضاء فترة الحجر الصحي

أفرجت صبيحة اليوم الثلاثاء اللجنة الصحية بولاية تلمسان عن الرعايا الجزائريون الذين تم ترحليهم من فرنسا،خلال الاسبوع الماضي والبالغ عددهم زهاء 220 شخص منهم اطفال ، وذلك بعد قضاء فترة الحجر الصحي، بنزل “Renaissance”. بهضبة لالاستي في اعالي تلمسان ، وهذا بعدما أجريت للمعنيين، كل الفحوصات الطبية اللازمة خلال فترة إقامتهم، وكذا يوم مغادرتهم للفندق ولم تسجل وسطهم اية حالة أو اشتباه في الاصابة بكوفيد 19

من جهتها سخرت مصالح الولاية، جميع الوسائل من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية، مع الحرص على ضمان توفير النقل والمرافقة الأمنية لكل المواطنين الذين غادروا هذه المؤسسة الفندقية، قصد نقلهم إلى مقر سكناهم ، وتمت هذه العملية، في ظروف محكمة، وهذا بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية للسير الحسن لهذا الإجراء، من جهتهم عبر المغادرون عن عمق إمتنانهم وتشكراتهم إلى السلطات الولائية بمختلف قطاعاتها، وإلى كافة مواطني ولاية تلمسان، على حسن الإستقبال والضيافة.

محمد بن ترار