الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق في قضية انقطاع التزويد بالماء الشروب عشية عيد الأضحى

كشف وزير الموارد المالية، براقي ارزقي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في قضية انقطاع التزويد بالماء الشروب عشية عيد الأضحى ، والذي شهدته عدة مدن في الجزائر، لا يزال مستمرا على مستوى مصالح الأمن.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج ” ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى قال إن النتائج سيعلن عنها في القريب، مشيرا إلى أن “عملية تقييم إداري داخلي على مستوى أداء المسؤولين في قطاع الري ، والذي أسفر عن فضح بعض الممارسات لاسيما سوء تسيير البرامج التنموية وسوء تسيير الخدمة العمومية وهو ما نتج عنه قرارات إقالة في حق بعض المسؤولين”.

وفيما يخص الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الساعات الأخيرة، أوضح الوزير أن سببها العواصف الخاطفة والكميات الكبيرة للمياه المتساقطة في ظرف وجيز

وقال براقي إن الأمطار المتساقطة بالعاصمة خلال 3 ساعات تعادل تهاطل شهر كامل، وفي خنشلة تم بالأمس تسجيل ما يقارب 20 ميليمتر في 15 ثانية ، أما في قسنطينة فقد سجل 35 ميليمترا في اقل من 20 ثانية” فالأمطار كثيفة وغزيرة والبالوعات لا تقدر على استيعاب تلك الكميات الهامة مهما كانت سعتها.

وفي السياق ذاته أشار إلى أن البالوعات لم تستوعب كمية الأمطار الغزيرة المتاسقطة في الساعات الاخيرة