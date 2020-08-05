الإعلام.. أعباء أخرى خارج المهنة

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

لو تمحصنا في اللغة المطالبية التي تحرك قطاعا واسعا من التنظيمات المهنية والنقابية والطلابية لو جدنا أن اللغة ليست بالعنف الذي يراه البعض وليست لغة للتهويل وإنما هي لغة “الظرف ” ومطلب “الحال ” بمعنى أدق أنها “لغة تطالب الجهة المسئولة بحل أو تسوية أوضاع سابقة أو حالية …” وهذا يجب أن تفهمه الإدارة ممثلة في إطاراتها التي تحاور الطرف المطالب إننا بحاجة وفق هذا التوصيف بحاجة إلى عقد معنوي مشترك بين “المطالب ومن يطلب منه تجسيد المطالب ” ويرتكز هذا العقد على أن تكون هناك لغة بين “الطرفين ” تحفظ “الكيان ” وتعزز ” الاستقرار ” في أبعاده السياسية والاجتماعية وهذه اللغة هي لغة خطاب رسمي يجب أن تستثمر الدولة في إعلامها لتمريرها رسالة ومحتوى للمجتمع عبر مختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية فالإعلام له دور وأعباء أخرى خارج رؤية المهن ومقاربة العمل الإعلامي في أبعاده المهنية والتي ترتكز على نشاط الفاعلين في قطاع الصحافة بشتى أنواعها أو من أهم الأعباء التي يضطلع بها الإعلام أيضا بعمق دوره في المجتمع نشر ثقافة التعدد واحترام الآراء والارتقاء بالذوق العام وأخلقة الحياة العامة ونشر الثقافة والتحضر وتوعية الناس والمساهمة في التنمية وتصويب الأداء وتعزيز الثقافة الديمقراطية وغيرها من الأعباء التي يجب أن يضطلع بها الصحفيون والإعلاميون خارج ما يكتب في مقالاتهم ويبث في برامجهم .

أننا وتبعا للمشهد الراهن في حاجة لبناء جسر من التواصل البناء بين مختلف مكونات الجبهة الاجتماعية ومؤسسات الدولة يرتكز هذا الجسر على التوافق على لغة للتخاطب تعزز من قيم الحوار والتفاهم والتواصل والتعاون والانسجام في إطار الوحدة الوطنية التي تصب فيها كل القناعات ولو كلفت كل جهة رسمية بحل انشغالات عمالها ونقاباتها في إطار احترام سلم الأولويات واستثمرنا في وسائل الاتصال والإعلام الفعالة لتمرير هذه القيم المشار إليها سلفا لقطعنا وشطا هاما من الانسجام الوطني البناء الذي تساهم فيه وسائل الإعلام ويتبنى فيه الممارسون وحتى القائمون على الإعلام رؤية أعمق لدور الإعلام في المجتمع والدولة .

إعلام القيم والأخلاقيات

والملاحظ من خلال تجربة راقية عززها الحراك الشعبي الأخير الذي يبقى طابعه سياسي بالدرجة الأولى أن وسائل إعلامنا لم تشتغل بعد رغم تداركها في ضبط بوصلة المعالجة وضمان خدمة عمومية تواكب السياق والظرف والغاية الملاحظ أن الإعلام والإعلام لم يشتغل على نشر قيم الوعي بالحالة وإدراك معنى الحفاظ على الرموز والمكاسب وهذا جزء من المشكل الموجود في مشهدنا الإعلامي فلو ركزت منابر الإعلام على تنمية حس الحوار البناء بين جميع القناعات السياسية الموجودة في الساحة السياسة وتم نشر ثقافة إعلامية ترتكز على استدعاء ما يسمى في أدبيات الإعلام ب”قادة الرأي ” لوجدنا أنفسنا أمام أداء إعلامي تعددي بامتياز لا يطلب منه فقط التركيز على زاوية معالجة أحادية لا تعبر عن العمق وحيثيات الحراك ويجب الانتباه إلى أن منابر الإعلام التقليدي وحتى الصحفيين البارعين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مطالبون بتكريس نوع من الوعي نحو الحفاظ على الوطن حتى ولو كانت اللغة المطالبية السائدة على واجهة المشهد .

والمعلوم أن من أهم وظائف وسائل الإعلام بناء رأي عام واع يثري مشهد التعددية ويكرس دمقرطة الحياة العامة والمؤسساتية وإنني أرى أن عدم اهتمام قطاع هام من الإعلاميين في منابر إعلامنا بثقافة نشر وعي نحو الحفاظ على القيم ثم إتاحة الفرصة حول النقاش الساخن الطبيعي في ديمقراطيات العالم حول الواقع السياسي والاجتماعي على سبيل المثال أن عدم الاهتمام بهذا المعطى الهام قد يجعلنا أمام مشهد واحد عنوانه “الاحتقان . القلق , التعصب , العداء ” وهي مظاهر قد تعيق أي استقرار سياسي واجتماعي .

جمهور جديد خطابه مغاير

والملاحظ أن قطاعا واسعا من الشباب ولغته في كيانه هام مطلبية لا يفقه دون تعميم إلا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهي وسائط للتعبير عن أفكاره وتطلعاته وانشغالاته والسلطات وقد تأخرت منظومة اتصالية رسمية مؤسساتية أن وجدت في التعاطي مع جيل جديد من الشباب الذي يميل إلى الفضاء الأزرق ويأخذ منه هذا الأخير حيز هاما في الوقت والجهد وكان علينا الاتجاه إلى توظيف مكثف لكل وسائل الاتصال التي يستخدمها الشباب لنلزم المسؤولين باستخدامها والاقتراب أكثر من حياة الشباب وهذا الموضوع بالذات يطول فيه الحديث والتناول لأن أبعاده سياسية واتصالية بالدرجة الأولى فهؤلاء الشباب يعبرون عن أفكار وتطلعات وينتظرون في نفس الوقت من يلامس هذه الاهتمامات وينقل التفاعل عبر منابر الشباب الاتصالية ولو انتبهنا إلى مسالة أن خطاب الشباب الجديد وعدم اقتناعه بالكثير من الادعاءات الموجودة على المستوى المحلي والمركزي وانشغاله بأمور أخرى خارج الفضاء الرسمي والأحداث الجارية حوله لأدركنا أننا لم نعد نملك وسيلة اتصال فعالة مع قطاع واسع من الشباب الذي يتحرك خارج مظلة المؤسسات ولا يتواجد في التظاهرات الرسمية مثلا ولا يتابع الإعلام الرسمي وبالتالي فان هذا الواقع الشباني بما ننقله من تفاصيل حراكه يؤكد ان السلطات لا تتصل بالشباب ولا الشباب يتصل بالسلطات وحين أتحدث عن السلطات فانا اقصد أي مسؤول له صفة رسمية وصفة التمثيل وبالتالي وجد الكثير من المسؤولين أنفسهم أمام جيل من الشباب لا يعرفون شيئا عنه ولا عن يومياته واتجاهاته وتطلعاته

لم نستثمر في مرجعيات الرأي

والملاحظ أن لغة الاحتقان والتشنج بين أطراف مهما كانت سياسية واجتماعية قد تزيد لغتها وإيقاعها الحاد بسبب غياب معطى هام وهو قادة رأي الذين نراهم على الأقل إعلاميا يجسدون ثقافة التوازن ويبنون مساحة هامة للوعي الجمعي ويحيدون النقاش ويتحدثون من منابرهم الوظيفية ومكانتهم الاجتماعية وقادرون على الإقناع وإضافة جرعة هامة من القيم الأخلاقية في أي حراك أو أداء أو تصويب أي مسار ووسائل إعلامنا التي لا أعمم لم تشتغل سنوات على الاستثمار في قادة رأي قادرون على مخاطبة جيل جديد من الجمهور والاقتراب من اهتماماته وانشغالاته وتطلعاته وأنا أرى أن هذا جزء من الأخطاء التي يجب أن يتحملها القائمون على العديد من منابر الإعلام الذين ورطوا الكثير من الناس في ثقافة “التسطيح وتمييع قضايا الدولة ” وللحفاظ على لغة “الكيان بين المجتمع والدولة يجب أن يكون هناك طرف ثالث هام وفعال وهم المثقفون وبناة الرأي القابل للقياس.