الإطاحة بعنصران من شبكة اجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات وحجز 6.65 كلغ من الكيف بوهران

تمكنت من الإطاحة بعنصران من عصابة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات يبلغان من العمر 31و41سنة ، وحجز 6.650كلغ من القنب الهندي،مركبة، ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الحجم الكبير(02سيوف-بندقية صيد بحري)،ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ25 مليون سنتيم

العملية النوعية جاءت استغلالا لمعومات مؤكدة تلقتها عناصر الفرقة مفادها وجود شخص معروف لدى مصالح الشرطة يقوم بترويج المخدرات و الذي قام بتغيير مكان إقامته من أجل التمويه والتضليل ، ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ ، من خلال مراقبة وترصد تحركاته ، التي أفضت إلى تحديد مكان تواجده ، وبناءا على امر من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم مداهمة مسكنه بدوار بوجمعة اين تم حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ6.650كلغ ،و مواصلة للتحقيقات الأمنية المعمقة باستعمال الوسائل التقنية الحديثة تم تحديد هوية شريكه، الذي تم توقيفه على مستوى حي ايسطو أين تم إخضاعه لعملية تلمس جسدي أسفرت عن ضبط 25مليون سنتيم من عائدات الترويج ، واستكمالا للتحقيقات الأمنية تم استصدار إذن تفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية بمحكمة وهران من أجل تفتيش مسكن المتورطين، أين كانت نتائج ايجابية ،بحجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع متمثلة في:(02سيوف-بندقية صيد بحري) ، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما يتعلق بقضية حيازة والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة ، حيازة على أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي ، مع العود ، وتقديمهما للعدالة

محمد بن ترار