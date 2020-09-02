الإطاحة بعنصران من شبكة إجرامية تسببت في مقتل شاب بمواد خطيرة

قامت ببيع محلول قاتل على أساس انه مادة مهلوسة تسببت في تسميم 04 أشخاص

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة (M D NA– إكستازي) بإستحضار مركبة بطريقة غير مشروعة، وارتكاب جناية التسميم المفضي الى وفاة، بالاضافة الى حيازة أسلحة بيضاء و ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة وتوقيف عنصران من الشبكة الذين تسببا في مقتل شاب وتحويل 04 اخرين الى العناية المركزة بعد بيعهم محلول مهلوس مجهول .

وقائع القضية جاءت إثر نداء من قاعة الإرسال مفاده استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي تلمسان لشخص متوفى قبل الوصول بالغ من العمر 30 سنة، كما إستقبلت ذات المصلحة 04 أشخاص في حالة حرجة جراء تناولهم لمحلول أخضر مجهول المكونات من طرف بعض الأشخاص المشبوهين قدم لهم على أنه مادة مخدرة ومنشطة، على هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية أسفرت نتائجة عن تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم في ظرف وجيز يتعلق الأمر بشخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما بين 20 سنة و 38 سنة، بعد إستصدار إذن بالتفتيش تم العثور بحوزتهما عل كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 96 جعة بيرة، 08 قارورات من نوع باستيس، 01 قارورة من نوع راد لابال وكذلك أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، إضافة الى بقايا من المحلول موضوع التحقيق الذي تم إرساله الى المخبر الجهوي للشرطة بوهران من اجل تحديد مكوناته وصنفه، كما تم حجز مركبتين من نوع فولسفاقن كانتا تستعملا في نقل وترويج المشروبات الكحولية، وكذا ترويج المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفي إجراء قضائيين ضد المشتبه فيهما قدموا بموجبه طرفي القضية أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

محمد بن ترار