الإطاحة بشخص ينصب على الوكالات السياحية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية عين تموشنت من توقيف شخص يقوم بالنصب و الاحتيال على وكالات الأسفار و السياحة بولاية عين تموشنت .

العملية جاءت إثر شكوى تقدمت بها صاحبة و كالة أسفار بخصوص تعرضها لعملية نصب و احتيال من طرف المدعو: ” زه”ـ 30 سنة، المشتبه فيه حسب تصريحات الضحية قام باستخدام طرق احتيالية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بإيهام ضحاياه أنه ممثل إحدى وكالات الإسفار بالعاصمة و أنه يقوم بتنظيم رحلات نحو الدول الأوروبية ، بعد تسلمه مبلغ مالي معتبر من الضحية سلمها مواعيد مزورة لزبائنها على مستوى القنصلية و غاب مباشرة عن الأنظار.

محمد بن ترار