الإطاحة بشبكة لتهريب الأسلحة من المغرب

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد التابع لأمن ولاية تلمسان نهاية الأسبوع من الإطاحة بعنصرين من شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والأسلحة الحربية والذخيرة وحجز سلاح ناري أوتوماتيكي عيار 09 ملم من الصنف الأول.

العملية جاءت اثر معلومات تلقتها مصالح الأمن حول الشبكة التي كانت تقوم بتهريب الأسلحة من المغرب لتدعيم شبكات تهريب المخدرات بها على المستوى الوطني ، حيث تم توقيف أحد عناصرها الذي يبلغ من العمر 25 سنة مقيم بمدينة مغنية محل بحث بموجب أمر بالقبض في قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها ارتكاب جناية الاتجار في المخدرات بطريقة غير مشروعة ، واستغلالا للمعلومات التي أدلى بها المعني أفضت إلى استرجاع سلاح ناري أوتوماتيكي عيار 09 ملم من الصنف الأول حسب المادة 03 من المرسوم التنفيذي 98/69 الصادر بتاريخ 18/03/1998 الخاص بتصنيف العتاد الحربي)الأسلحة والذخيرة (مع توقيف شخص ثاني شريك في قضية حيازة سلاح ناري بدون رخصة يتعلق الأمر بشخص يبلغ 24 سنة من العمر والذين أكدوا تهريبهم للأسلحة من المغرب ،و بالتنسيق مع نيابة محكمة مغنية تم إنجاز إجراء قضائي عن قضية تهريب ، حيازة وإخفاء سلاح ناري بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ضد المشتبه فيهما مع تقديمهما بتاريخ أمام السيد، وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية الذي أودعهما الحبس المؤقت.

محمد بن ترار