الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات وحجز 2.376 كلغ من الكيف العالج بعين تموشنت

الأولىالمجتمع
عن محمد بن ترار 1

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي لسيدي بن عدة ، التابع لأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات متكونة من 03 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 25 و40 سنة كما تم حجز 02 كلغ و 376 غ من المخدرات( كيف معالج ).
العملية جاءت نتيجة الاستغلال الجيد لمعلومات وردت للمصلحة تفيد بنشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بترويج المخدرات في وسط الشباب لتنطلق عملية البحث و التحري في شان القضية أين تم تحديد هويتهم و بعد مراقبة تحركاتهم و توقيفهم في حالة تلبس بمدينة سيدي بن عدة على متن سيارة سياحية من نوع-هيونداي إديس – ، و بحوزتهم كمية من المخدرات قدر وزنها بـ02 كلغ و 376 غ مشكلة من 23 شريحة مهيأة للترويج و مبلغ مالي قدره 468500 دج . و يتعلق الأمر بالمدعـوين (ل إ ) 25 سنة و(ب ج) 37 سنة و (ن ق) 40 سنة وبتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت أصدر في حقهم أمر إيداع.
محمد بن ترار

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