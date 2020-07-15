الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الحراقة الأجانب

* توقيف 17 حراقا بولهاصة

نجحت عناصر أمن ولاية عين تموشنت نهار أمس من إحباط محاولة للهجرة عير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الاسبانية انطلاقات من إحدى سواحل دائرة ولهاصة أقصى غرب ولاية عين تموشنت ،و توقيف 17 شخصا منهم 15 من جنسية مغربية كانوا بصدد الإقلاع من سواحل الزوانيف غرب عين تموشنت

العملية جاءت استغلالا لمعلومات تلقتها عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت حول استعداد مجموعة من الشباب يستعدون للإبحار السري نحو الشواطئ الاسبانية بواسطة قارب نزهة انطلاقا من سواحل الزوانيف بولهاصة ليتم إبلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف المختص إقليميا ومباشرة تمشيط السواحل الغربية لعين تموشنت بالتعاون مع عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات أين أسفرت العملية على توقيف خمسة أشخاص كانوا على متن مركبة سياحية من نوع “كيا بيكانتو” سوداء اللون بالمخرج الغربي لبلدية ولهاصة، كان من بينهم 03 أشخاص من جنسيات أجنبية ليباشر التحقيق معهم الذي أو صل إلى حجز قارب نزهة يحمل اسم “ب س” 1997 و المركبة، وبتمديد الاختصاص، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف تم تفتيش مسكن صيفي لأحد المشتبه فيهم، مما أسفر عن توقيف 12 شخصا من جنسية مغربية كانوا مرشحين للهجرة غير الشرعية بصدد انتظار موعد انطلاق الإبحار السري رفقة الموقوفين سابقا ليصبح بذلك العدد الإجمالي للموقوفين 17 موقوفا.

لتتم إحالتهم على النيابة بتهم تسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من جنسيات مختلفة مع الهجرة الغير الشرعية.