الإطاحة بشبكة تتاجر بالأسلحة بتلمسان

تمكنت عناصر البحث والتدخل لأمن ولاية تلمسان من الإطاحة ب3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 24و70 سنة مختصين في المتاجرة بالأسلحة ، الأقراص المهلوسة والذخيرة الحية وحجز بندقية بحرية وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى 62 خرطوشة من الذخيرة الحية و21 مؤثر عقلي .

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات تفيد وجود شخص بمدينة تلمسان يحوز على ذخيرة حية، لتقوم فرقة البحث و التدخل من نصب كمين مكن من توقيف الشخص المشتبه فيه، و بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية و تفتيش مسكن المعني، تم حجز 33 خرطوشة من عيار mm 9، عملية التحقيق مكنت من توقيف شخصين آخرين لهما علاقة بهذه العملية، حيث تم حجز من المشتبه فيه الأول 29 خرطوشة من عيار 16 ملم خاصة ببنادق الصيد، أما المشتبه فيه الثاني تم حجز منه بندقية صيد بحري و أسلحة بيضاء متنوعة، (سيوف، خناجر) و 21 مؤثر عقلي، تتراوح أعمار الموقوفين بين 24 و 70 سنة بموجب إجراء قضائي بخصوص حيازة و حمل ذخيرة من الصنف 04 و 05 و حيازة أسلحة بيضاء من الصنف 06 و المتاجرة بالمؤثرات العقلية وقد تم تقديم المعنيين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أصدر في حق اثنين منهم أمر إيداع أما الشخص الثالث فاستفاد من الرقابة القضائية.

محمد بن ترار