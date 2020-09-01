الإطاحة بشابين سرقا مركبة من مرسى بن مهيدي في ظرف قياسي

تمكنت عناصر أمن دائرة مرسى بن مهيدي بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة مغنية من الاطاحة بشابين سرقا سيارة من نوع كيا من مدينة مرسى بن مهيدي وإسترجاع المركبة المسروقة في ظرف قياسي على مستوى مدخل مدينة مغنية.

العملية تمت على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين أمام مصالح امن دائرة مرسى بن مهيدي مفادها تعرضه للسرقة طالت مركبته من نوع كيا بيكانتو من طرف شخصين مجهولين الهوية، لتقوم مصالح الامن بدورها في البحث والتحري والتنسيق المحكم بين المصالح الأمنية بأمن دوائر التابعة لأمن ولاية تلمسان من أجل توقيف السيارة في وقت قياسي أسفرت عن إسترجاع المركبة من طرف عناصر امن دائرة مغنية على مستوى الحاجز الأمنية بمدخل مدينة مغنية، على متنها شخصين تتراوح أعمارهما بين 20 سنة و23 سنة، ليتم تحويل المشتبه فيهما والمركبة الى مقر امن دائرة مرسى بن مهيدي لاستكمال الإجراءات القانونية بإنجاز ملف إجراء قضائي قدم الموقوفين أمام السيدوكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة ، الذي امر بوضعهما رهن الحبس المؤقت .

محمد بن ترار

•