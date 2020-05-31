الإطاحة بسارقي مدرسة ابتدائية بقصر البخاري

أمن ولاية المدية

المجتمع
عن الوسط الجزائرية 398

تمكنت مصالح أمن قصر البخاري بولاية المدية خلال 72 ساعة الماضية من الإطاحة بشخصين تتراوح أعمارهما بين 28 و 33 سنة، قاما بالسطو على مدرسة ابتدائية بمدينة قصر البخاري، وذلك بعد تبليغ هاتفي من طرف مواطنين مفاده مشاهدتهم لشخصين يقومان بتسلق جدار احد المدارس الواقعة بحي الزبرة ، لتتنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان حيث قامت بتطويق محيطه، لمنع فرار المشتبه فيهما اللذان حاولا الهروب ، إلا أن الخطة الأمنية المعتمدة مكنت من توقيفهما و استرجاع المسروقات التي كانت مخبأة خارج محيط المدرسة و المتمثلة في جهاز إعلام إلى بجميع لواحقه، جهاز تلفاز و أغراض أخرى تم سرقتها من مخزن المدرسة، كما تم معاينة كسر و تخريب في إقفال وسياج أبواب و نوافذ الأقسام.

ليتم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري بالزبرة، و انجاز ملف قضائي ضدهم ، و تقديمهم أمام نيابة محكمة قصر البخاري، أين تم إيداعهما الحبس المؤقت عن قضية التلبس بالسرقة. 

 

ر. بوخديمي

 

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