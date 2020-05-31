الإطاحة بسارقي مدرسة ابتدائية بقصر البخاري

تمكنت مصالح أمن قصر البخاري بولاية المدية خلال 72 ساعة الماضية من الإطاحة بشخصين تتراوح أعمارهما بين 28 و 33 سنة، قاما بالسطو على مدرسة ابتدائية بمدينة قصر البخاري، وذلك بعد تبليغ هاتفي من طرف مواطنين مفاده مشاهدتهم لشخصين يقومان بتسلق جدار احد المدارس الواقعة بحي الزبرة ، لتتنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان حيث قامت بتطويق محيطه، لمنع فرار المشتبه فيهما اللذان حاولا الهروب ، إلا أن الخطة الأمنية المعتمدة مكنت من توقيفهما و استرجاع المسروقات التي كانت مخبأة خارج محيط المدرسة و المتمثلة في جهاز إعلام إلى بجميع لواحقه، جهاز تلفاز و أغراض أخرى تم سرقتها من مخزن المدرسة، كما تم معاينة كسر و تخريب في إقفال وسياج أبواب و نوافذ الأقسام.

ليتم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري بالزبرة، و انجاز ملف قضائي ضدهم ، و تقديمهم أمام نيابة محكمة قصر البخاري، أين تم إيداعهما الحبس المؤقت عن قضية التلبس بالسرقة.

ر. بوخديمي