الإطاحة بزوجين وإفريقي نصبوا على رجل أعمال بوهران

تمكنت عناصر فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بأفراد عصابة إجرامية وطنية منظمة تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 24سنة و42سنة ، من بينهم: امرأة ، مسبوق قضائي و رعية أجنبية افريقية ، تختص في النصب والاحتيال، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي (واتساب)، حيث قاموا ببيع لأحد ضحاياهم بذور على أنها مادة أولية تستعمل في تحضير لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 ، مقابل500مليون سنتيم ، حيث بلع سعر البذرة الواحد ما يقارب 6000دينار .

كشفت التحقيقات الأمنية أن هذه البذور لا علاقة لها بلقاح الفيروس بل تستعمل في تحضير البهارات يتم اقتنائها من جنوب الجزائر بثمن زهيد ، كما كشفت أيضا أن هذه الشبكة تقوم بتحويل رؤوس أموال من والى الخارج لدول افريقية وأمريكا اللاتينية ، لمساعدتهم في عملية النصب والاحتيال ، والاختراق الهواتف النقالة لضحاياهم الذين يتم انتقائهم بكل دقة، باستعمال الإعلام الآلي وشبكات التواصل الاجتماعي ، وبتوقيف المتهمين تم تحرير إجراء قضائي ضدهم عن قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية النصب والاحتيال نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بأمن العمومي والأمن العام ، تحريض حياة الأشخاص الآخرين للخطر ، بعرض حبوب على أنها دواء بدون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا، وسيقدمون بموجبها أمام العدالة .

محمد بن ترار