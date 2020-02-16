الإطاحة بخمسة أشخاص عن قضية إنشاء وكر لممارسة الدعارة السرية

في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالآداب العامة ، تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تمنراست ، من توقيف خمسة أشخاص (03 نساء و 02 رجال) تتراوح أعمارهم ما بين (20 إلى 37 سنة ) عن قضية إنشاء وكر لممارسة الدعارة السرية ، ممارسة الدعارة السرية مع استدراج الغير على ذلك وعدم تبرير موارد العيش .

أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي بتمنراست كانت قد تسلمت يومية “الوسط “نسخة منه أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات لعناصر الفرقة عن وجود بيت يستغل لممارسة الدعارة بأحد أحياء المدينة ، عليه قامت عناصر الشرطة بإعداد خطة أمنية محكمة ، و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست تم استصدار إذن بالتفتيش ، أين تم توقيف خمسة أشخاص ليتم تحويلهم للمقر و فتح تحقيق في القضية .

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حق أربعة مشتبهين فيهم أحكام قضائية تتراوح من 01 سنة حبس نافذة و 02 سنة حبس نافذة مع الإيداع و غرامات مالية بـ 20.000دج و 50.000 دج ، فيما استفاد المشتبه فيه الخامس من البراءة

شيخ مدقن