الإصابة تغيب مبولحي 6 أسابيع عن فريقه الاتفاق السعودي

ج.ن

أعلن الجمعة نادي الإتفاق السعودي لكرة القدم، عن غياب حارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي عن الميادين لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للحارس الجزائري، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة، ويحتاج حارس عرين “محاربي الصحراء” إلى 6 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وكان رايس مبولحي قد تعرض للإصابة بإلتواء في ركبته، قبل نهاية التدريب الأخير، الذي أجراه الإتفاق السعودي الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي، قبل مواجهة الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.