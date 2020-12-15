الإصابة تبعد بن ناصر شهرا عن الميادين

تلقى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ضربة موجعة بعدما تأكد غيابه عن الميادين لمدة أربعة أسابيع كاملة عقب الإصابة القوية التي تلقاها على مستوى الساق خلال المواجهة التي كان خاضها الأحد المنصرم رفقة ناديه ميلان أمام بارما لحساب الجولة 12 من الدوري الايطالي، أين تعرض إلى تدخل خشن اضطر على إثره إلى مغادرة الملعب بعد مرور 75 دقيقة من اللعب، وأظهرت الفحوصات الطبية المعمقة التي خضع لها متوسط ميدان التشكيلة الوطنية تعرضه إلى إصابة في الساق

وفق تقرير أصدره موقع “سكاي سبورت” الايطالي، والذي أجزم أن تلك النتائج اولية وينتظر أن يخضع اللاعب إلى تشخيص طبي جديد بعد عشرة أيام من أجل الوقوف على حالته الصحية بالتدقيق، ويدير الحظ ظهره إلى اللاعب الذي سبق له أن تعرض إلى إصابة قبل اسبوعين على مستوى الأربطة قبل أن يتعافى منها مؤخرا، لكنها عاودته مجددا وكانت أكثر خطورة، أين سيغيب المعني عن الميادين إلى منتصف شهر جانفي المقبل ويضيّع على إثر ذلك ما تبقى من مباريات المرحلة الأولى للموسم الكروي الحالي، حيث ينتظر أن تكون عودته إلى اللعب مع بداية النصف الثاني منه، والتي يسعى خلالها رفقاءه من تشكيلة “الروسونيري” التنافس بقوة على لقب الدوري الايطالي الذي يتصدرون ترتيبه حاليا.

وشدّد بن ناصر في تعليقه عقب تعرضه إلى الإصابة انه سوف يعمل بقوة خلال الفترة المقبلة من أجل تسجيل عودة سريعة إلى المنافسة وأكثر قوة مما هو عليه الآن، أين توجّه في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في “تويتر” بالشكر إلى جميع من دعمه وواساه عقب تعرضه إلى الإصابة.

عيشة ق.