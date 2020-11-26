الإشراف على مراسم التحويل المؤقت للفندق العسكري لمركزتجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية إلى هيكل صحي

اشرف الفريق السعيد شنقريحة على مراسم التحويل المؤقت للفندق العسكري لمركزتجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية إلى هيكل صحي

و حسب بيان وزارة الدفاع الوطني الهيكل الصحي يخصص حصرا للتكفل بالمواطنين المصابين بكوفيد_19 ووضعه تحت تصرف المنظومة الصحية الوطنية.

وإجراء التحويل المؤقت يندرج في إطار حرصه الشديد على تجسيد تعاهدات الجيش والوفاء بإلتزاماته اتجاه الشعب والوطن.

واضاف الفريق شنقريحة الجيش لم يدخر اي جهد منذ ظهور الجائحة في بلادنا فعمدنا منذ الوهلة الأولى إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية للحد من إنتشار الوباء.