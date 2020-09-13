الإسماعيلي يفاوض لاعب شبيبة القبائل الجزائري

دخل النادي الإسماعيلي المصري، في مفاوضات مع توفيق عدادي، لاعب وسط شبيبة القبائل الجزائري، للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وقال فيصل عبيد مدير أعمال اللاعب، عبر برنامج (نمبر وان) بقناة (النهار): “الإسماعيلي بدأ بالفعل مفاوضات مع إدارة شبيبة القبائل واللاعب، لحسم الصفقة قبل بداية الموسم الجديد”.

ويلعب توفيق عدادي صاحب الـ29 عاما، في مركز لاعب الارتكاز، وانضم إلى شبيبة القبائل في صيف 2019، كما سبق له الدفاع عن ألوان نصر حسين داي الجزائري.

كما أكد فيصل عبيد، أن المفاوضات بين الزمالك المصري وحسين بن عيادة، ظهير أيمن شباب قسنطينة الجزائري السابق والإفريقي التونسي حالياً تعثرت.

وأتم عبيد: “المفاوضات تعثرت لأن اللاعب وضع بعض الشروط، والزمالك فضل التفاوض مع وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي، ثم تعاقد مع حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي”.