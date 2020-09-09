الإسلام ليس دين الدولة

بقلم: الوليد فرج

قبل الاقتراب من مفهوم الدولة، لزاما علينا الاعتراف بأنه موضوع شائك ، عصي عن التفكير ، لسيطرة الأفكار القبلية على دراسة معاني الدولة ، التي شكلت مجموعة سبقيات و أفكار تلقائية توجه أي دراسة ، خارج العلم ، فتقع في عيوب منهجية تطبق الدولة على فكر الدولة ، بل نجد سيطرة الدولة على بنية عمليتنا العقلية وهي تنتج مفهوم الدولة ، عبر السيطرة على بنى الوعي، فتأتي كأنها منتج من منتجات الدولة.

نذهب مع بيار بورديو ، في الحديث عن الدولة ، إثارة معاني بنيوية تكتنف الدولة ، كالفضاء العمومي ، باعتباره حيز تتمظهر فيه تمثلات الدولة ، من خلال سمة السلطة كمكون وحيد للحقل الإداري المعترف له بامتلاكه و احتكاره الشرعي للعنف الرمزي و المادي ، حسب تعريف ماكس فييبر للدولة باعتبارها الكيان محتكر العنف المشروع ، الذي أضاف له بورديو كلمة الرمزي (احتكار العنف الرمزي المشروع) ، لأنه تملك العنف الرمزي بالضرورة يدل على تملك العنف المادي .

المعنى المتضمن مبدأ مستتر ، يتسم بالاستقامة الآلية . و الصراطية الدائمة ، لا يتجلى إلا في مفهوم النظام العام في تجلياته المادية التي تتمظهر في ضبط العلائق لتلافي الفوضى ، و رمزيا يتمظهر في الارتباط الوظيفي و التكامل المنطقي و التتام الاجتماعي ، والاندماج او التوحيد المنطقي و القيمي و المعنوي في عالم الاجتماع ، حيث يمتلك الفاعلين فيه الاعتقاد و الإدراكات المنطقية نفسها ، مما ينتج توافق فوري بينهم ، فيظهر ذلك من خلال المقولات المشتركة بينهم ، و القيم المتوافق عنها ، فيظهر ذلك واقعا و حقيقة معاينة ؛ و هنا ننتهي إلى أن الدولة هي كل ما يؤسس للتكامل القيمي و التوحيد المنطقي في العالم الاجتماعي ، وعليه فهي أسُّ الاجتماع الأساس ، الذي يجب أن يتولد منه ضرب من التوافق حول أرضية الإختلاف و أنماط التعبير عنه ، كعالم فرعي يدل عن الحياة الاجتماعية ، وفقا لمعاني الصراطية المستقيمة ، كمعنى للدولة باعتبارها مبدأ لتنظيم الرضى الجمعي ، بقبول النظام الاجتماعي و الالتحاق به ، و تنبي للمبادئ الأساس لهذا النظام الاجتماعي ، المرتكز على المبادلات و المداولات ، بما في ذلك ما يفضي منها للاختلاف .

بعد هذا البسط البسيط ، للمفهوم التقريبي للدولة و ما يعتريه من عمق و تشعبا للمعاني ، كيف يكون :

الإسلام دين الدولة ؟ وهل الدولة بالمفهوم الحقيقي الذي بسطناه و تتفق عليها كل العقول يمكن أن يكون لها دين وبتلك الصيغة المبهمة التي يتداولها الناس دون تدبر ويستحيل أن تجد لها تطبيقا منطقيا ، باعتبار الدولة هي مجموعة التوافق و التتام و الارتباط المولد لمجموعة القيم المشتركة المتمظهر من خلال النظام العمومي المضمر ، المحترك للعنف الرمزي الشرعي ، في الفضاء العام ، لا يمكن أن يكون له (دين) .

إن الصيغة المؤدجلة للدولة المضفية عنها جلباب الدين ، التي يتبناه الدستور الجزائري على غرار بعض الدساتير العربية ، كإثبات للانتماء لحوزة العالم الإسلامي ، تلقفا من خطاب حركات الإسلام السياسي ، كرجوع صدى عن نداءاتهم ، تعتبر واحدة من المهاون الفكرية ، التي تشكلت كأساس لمبدأ ، تنطلق منه كل الخطب ، و محور حوله تدور كل البرامج .

فماهي الصيغة الصحيحة للتعبير عن دينية الدولة ؟ نقول 🙁 الإسلام دين و دولة) .

بعد الحديث عن مفهوم الدولة نتبين أن الفريق العلماني ، الذي يكانف تدين الدولة ، قد خدمة خصومه الساعين إلى اعتبار أن الدولة هي الدين من خلال تبنيه مبدأ اتخذه شعارا وهو : (فصل الدين عن الدولة) ، المتأمل في هذا الشعار يتخيل له انه العنوان الرئيسي للعلمانية ، و أساس الدولة المدنية ، من خلاله يتم تمييز وفصل الدولة عن الدين ، غير أن الشعار يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وليس العكس . ففصل الدين عن الدولة ،يخدم الدين و يحميه من الاستغلال و يكسب أحكامه مناعة نفاذ ، و يقي الدولة من الاختلاف القعدي و تجذير التغاير ، مما يهيئ لتشكل إيديولوجية الدين كقنوات للتتام و التكامل القيمي داخل عالم الاجتماع فالشعار الأساس الذي يتبناه العلمان يخدم خطاب الدين . فالصحيح الذي ينبغي القول به : (فصل الدولة عن الدين) .

المتأمل في مشهدنا الفكري السياسي ، الخالي من التدافع ، المشوه الملامح ، مرهق الخطاب. المتسم بعدم الوضوح ، الطاغي عليه تقليعات ارتجال في شتى الصعد و ما يدعى إيديولوجيات المفتقرة للمعطى الأساسي و البناء الفكري لها . وصلنا إلى ترسبات الغلط العلمي التي ولدت مبادئ في صياغات تافهة تبناه الجميع هي :

(الإسلام دين الدولة) وعند الطرف الآخر (فصل الدين عن الدولة)