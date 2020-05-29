الإسلاميون يدعون إلى تقوية الجبهة الداخلية

عبرت الأحزاب الإسلامية في الجزائر عن انزعاجها من الإساءات الفرنسية المتكررة للشعب الجزائري والجزائر شعبا وجيشا التي تدل على مدى قبح الوجه الفرنسي إلى الجزائر ونظرته الاستعمارية لاسترجاع المصالح الفرنسية المهددة بالجزائر وفشل الضغوط السياسية في استعادتها ، مؤكدة عن مساندتها لقرار الدولة باستدعاء السفير الجزائري بفرنسا للتشاور داعية إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية للتصدي لتهديد الجبهات الخارجية في ظل الأحداث التي تتربص بالجزائر من قبل القوى عبر دول الجوار .

هذا وأشار حزب العدالة والحرية انه يؤيد قرار الدولة الجزائرية استدعائها لسفيرها بباريس على خلفية الإساءات الفرنسية المتكررة للجزائر والجزائريين في محاولة السيطرة على مقدرات الشعب بالإعلام المضلل بعد فشل السياسة في ذلك على خلفية النضج السياسي الكبير الذي أظهره الجزائريون في الحراك السلمي وتعامل الأمن معه و الذي اجتث جذور فرنسا بالجزائر وقضى على حلمها الاستعماري الذي ظهر جليا من خلال تعاملها مع السترات الصفراء واحتجاجاتهم .

من جانب آخر ثمنت حركة البناء الموقف المسؤول للدولة الجزائرية في الرد على الإساءات الفرنسية التي تريد إعادة حادثة المروحة من جديد ، مشيرة أن الجزائر الجديدة ليست في عهد الدايات أو عهد الجنرالات ، داعية إلى اليقظة أكثر مع رفع منسوب الوعي وإعادة رص صفوف الجبهة الداخلية لمواجهة الجبة الخارجية التي تهدد الجزائر خاصة في ظل الصراعات التي تعرفها دول الجوار والعمل على النيل من سيادة الدول على غرار ما يحدث في ليبيا .

من جهتها فندت حركة مجتمع السلم بعد الادعاءات التي وجهت لها من قبل بعض الحاقدين على سياستها ، مثمنة قرار الدولة الجزائرية باستدعاء سفيرها للتباحث حول ما بثته القناة الفرنسية ، التي تسعى إلى تشويه والإساءة للجزائر داعية الجزائريين إلى استمرار التماسك الداخلي للتصدي للتهديدات الخارجية المتنوعة .

محمد بن ترار