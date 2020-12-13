الإسلاميون والحكم.. والتحدي الفلسطيني

بقلم: صالح عوض

عندما يصبح الاسلاميون -والحديث هنا ليس عن أفراد انما عن حركات سياسية- غير قادرين على تجريم الاستعمار وتجريم التطبيع يكونون قد فقدوا مبررات المشروع الاسلامي وتمثيل الامة.. انه الامتحان الذي كشف عن هشاشة المنظومة الفكرية والرؤية السياسية التي غطتها جملة الشعارات واللغة التعبوية.. الثبات على الموقف تجاه القضية الفلسطينية وحركات التحرر وضد الاستعمار والتدخل الاجنبي هذه هي الفاصلة بين اتجاه ونقيضه.

الاسلاميون والتحدي:

في مصر و في تونس وفي المغرب مثال السلوك السياسي للحركة الاسلامية العربية قبل الحكم وبعده وفي تلك التجارب يبرز الخلل الكبير بين الشعارات والمواقف فتغدو جملة المبادئ السياسية المعلنة سابقا مجرد شعارات موسمية لا تصمد كثيرا بعد الوصول الى الحكم.. أجل لقد كانت فلسطين وقضيتها الامتحان الصعب الذي فشلت فيه الحركات الاسلامية في الحفاظ على سمعتها وموقفها المعلن.. في مصر بعد ان وصلت الى الحكم لم تجرؤ على قطع العلاقة مع الكيان الصهيوني ابان العدوان الصهيوني على غزة ولم تقترب من اتفاقيات كامبد وفي تونس كانت حركة النهضة من اكثر فصائل العمل السياسي الاسلامي تبنيا للقضية الفلسطينية قبل وصولها الى الحكم لكنها بعد ان تولت رئاسة البرلمان وشكلت الحكومات في تونس لم تسمح لتمرير قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعجزت عن تمرير قانون يجرم الاستعمار.. وفي المغرب مثل اخوان المغرب حالة انهيار سياسي شديد السرعة حيث اصبحوا حزبا ملكيا بامتياز لايختلفون عن الأحزاب الموالية وعلى ذلك تقلدوا المناصب.

ولكن في المقابل يشير الاسلاميون الى انهم في دائرة الاستهداف الشرس يمناسبة وغير مناسبة حيث يعمد كل من أراد تقربا للدوائر الاستعمارية إلى شن هجومه على الإسلام السياسي والحركات الاسلامية و في الحقيقة الدوائر الاستعمارية لا تقصد أشخاصا أو أحزابا معينين إنما منهج الإسلام الذي يشعر المستعمرون انه يهدد إمبراطورياتهم وانه بإمكانه تنظيم طاقات الأمة، وبعثها للحياة ومن هنا هم يشيطنون الإسلام ويثيرون الشبهات حوله ويلصقون به صفة الإرهاب.

من يجدد ابن باديس:

في صيف 1997 لبيت دعوة للشيخ محفوظ نحناح رحمة الله عليه وكنت أحظى بمكانة خاصة عنده أولا لأنني فلسطيني ثانيا لأني كنت أمحضه الإخلاص والصدق.. وفيما نحن نتناول غدائنا وفي حضور من قيادة الحركة الإسلامية سألني رأيي في الأوضاع فقلت له أمام الجميع: رأيي يا شيخ تحل الحركة فتساءل و ماذا بعد؟ فأجبته: تستأنف مشروع ابن باديس.. فقال إلى هذه الدرجة فكانت إجابتي ان ابن باديس نبي ولكن لم ينزل إليه وحي.. كانت سعة أفق الشيخ محفوظ كفيلة بان يستمع لمثل هذا الكلام الصعب حيث لا يعدو الحزب لديه سوى وسيلة وأنا اعرف ان هناك أشخاص خارج الحزب لهم مكانة ومحل ثقة قد لا ينالها كثيرون ممن هم منتظمون في الحزب.. وضروري تماما ان اؤكد اني كنت مؤمنا ان فلسطين عند الشيخ محفوظ فوق الحسابات كما ان الجزائر لديه فوق الحسابات الحزبية.. وهناك مواقف حاسمة وخطيرة تجشمها الشيخ محفوظ من اجل فلسطين والجزائر.

نعم هناك افتراق حقيقي بين طبيعة تيار صنعه الإمام الرئيس عبد الحميد بن باديس و طبيعة الحركة الإسلامية المعاصرة وأنا هنا لست بصدد شرح وجهة نظري حول الموضوع بمقدار ما أريد ان ابعث بإشارة إلى تيار الأحزاب الإسلامية “الإسلام السياسي” بأنهم ابتعدوا كثير عن تيار الشعب والأمة وان تناميهم وتوسعهم التنظيمي لا يزيدهم إلا افتراقا عن المجموع الأمر الذي يتسبب في إغراقهم في الابتلاءات فشلا بعد فشل.. وحتى نقترب من الانصاف لابد ان نشير لعدة عوامل دفعت لهذا الاتجاه النفسي الفكري.

تحريف الإسلام:

لايزال العقل السياسي الغربي رغم انه كسر سلطة الكنيسة وتحولت المجتمعات عن الديانة المسيحية الى الإلحاد بنسبة مذهلة تكاد تصل الى النصف أو أكثر إلا أن دوائر صنع الثقافة والسياسة لا زالت ترى في الشرق-الجنوب عدوا تاريخيا ومهددا للنموذج الحضاري الغربي ولو بعد حين.. بل زاد الأمر سوءا بتغلغل الصهيونية على الكنيسة في الغرب وصناعة مسيحية صهيونية أصبح لها قوة ونفاذية بارزة في صنع السياسات والتوجهات لاسيما في الولايات المتحدة.

ومن هنا تتوالى أشكال التدخل السياسي والثقافي في مجتمعاتنا وبكل الوسائل لإبعادها عن الإسلام الرابط المشترك الفعال بين كتلة بشرية ضخمة تقدر بخمس البشرية لم يصبها التمزق العقائدي ولا التشويه الديني الى حد كبير.. وتتعاظم الخطورة بالنسبة للغرب لعدة أسباب أولها ان هذه الكتلة تعج بالشباب والثروات وتتبوأ موقعا استراتيجيا على صعيد الجيوبوليتيك وقد حصل تداخل على أصعدة عديدة مع المدنية الغربية الأمر الذي مكن هذه الكتلة في مناطق معينة من إحداث تطورات وتجارب تبرر للمجموع إمكانية التقدم التكنولوجي والمعلوماتية بالإضافة الى كل ما سبق.. ولهذا نحن نرى بوضوح ان الجغرافيا الملتهبة الوحيدة في العالم هي جغرافيا المسلمين وبالأخص الجغرافية العربية.

هذا ما يجعل الدوائر الاستعمارية تعمل بتركيز على إفقاد الإسلام طبيعته إما بصنع أشكال متعددة تحت عناوين إسلامية تشوه صورة الإسلام لدى الغربي وتسقط نموذجه او باختراق عقول النخبة الإسلامية بمصطلحات ومفاهيم تفقد الإسلام قدرته الروحية وتجعله مجموعة قوالب خالية من الرسالة والمهمة الحضارية او تعمد الى قتل النوابغ المفكرين من المسلمين ان لم يجد نفعا معهم الإغراء والتهديد والتشويه.

وهنا دق جرس الخطر أمام الدوائر الاستعمارية فانصبت الأجهزة الأمنية والاستشراقية لتحويل مجرى الحزب الإسلامي وإفقاده وهجه الروحي وإشغاله بما بتطاحن عليه الناس بأنانيات واشتباكات فرعية أغرقته في النهاية في فشل ذريع ووجد نفسه بعد فرصة تاريخية خارج مسرح الفعل ومعرضا لابتلاءات خطيرة لازال دويها يتداعى مع كل خطوة محتملة.

لا مجال في هذا الحيز لدراسة التجربة ولكن فقط لنكشف عن كيفية تلاقي الخلل الداخلي مع المخطط الخارجي في صناعة بعبع الإسلام السياسي و تفريع المصطلحات منه كالإرهاب الإسلامي والتطرف الإسلامي والأصولية الإسلامية وكل ذلك من اجل إلغاء دور الإسلام في توحيد الأمة وفي توفير المناخ الروحي لطليعتها ونخبها من التحرك نحو بناء حضاري سيادي.

الجماعة بدل الأمة:

تكاملا مع الفعل المعادي الاستعماري والذي لم تكن المعرفة به وبتطوراته حاضرة في عقل الحزب الإسلامي او على الأقل لم يكن هناك يقظة من أساليبه كانت ضبابية الرؤية السياسية صفة بارزة لدى الحزب الإسلامي الأمر الذي جعله في بعض الأوقات يقوم بأفعال هي في حقيقتها ضد نفسه وضد رسالته..

واكتفي هنا بالإشارة الى احد عناصر الخلل الإستراتيجية في الحزب الإسلامي.. انه تحول الجماعة الى فرقة.. تحولت الجماعة في الحزب الإسلامي الى بديل عن الأمة والشعب .. وأصبح يمارس داخل إطار الجماعة ما ينبغي ان يكون ثقافة عامة نحو الشعب والأمة فالولاء للحزب مقدم على كل ولاء فخصوم الحزب هم الخصوم وأصدقاء الحزب هم الأصدقاء حتى لو تعارض ذلك مع المصالح العليا للأمة والشعب فبدءا من مشاعر الانتماء التي يكونها الحزب بين المنتمين إليه الى النظر بعين الريبة نحو كل من هو خارج الحزب ويمتد الأمر الى خارج القطر نحو الامتدادات الحزبية فيصبح النظر لقضايا شعوبنا يمر من نظارات الامتداد الحزبي في ذلك القطر..وهنا أمثلة كثيرة على رأسها الموضوع السوري فرغم ان كثير من الأحزاب الإسلامية لا تتبنى الصراع المسلح ضد أنظمة الحكم بل تدينه في أقطارها إلا أنها تبنته بقوة عندما انخرط فيه الحزب الإسلامي السوري.. وفي موضوع فلسطين تدين كثير من التنظيمات الإسلامية الأنظمة العربية في حالة حدوث أي اقتراب من التطبيع مع العدو الصهيوني إلا ان الموقف يتبخر ان كان المنفذ للتطبيع أصدقاؤهم وحلفاؤهم.. و عند تفحص قائمة الخصوم والأصدقاء نرى ان الفرز يقوم بناء على مصلحة الحزب وليس مصلحة الشعب والأمة.. ونشأ بناء على الروح الحزبية شبكة علاقات بين الأحزاب الإسلامية ذات اللون الخاص وأخلاق حزبية وقيم حزبية تكرس روح الانفصال عن الشعب والأمة وكأن هناك أمة أخرى.. الحزب الإسلامي يكاد يكون محروما من مثقفين ممتازين او مفكرين نوعيين او علماء دين مرجعيين او خطابا دينيا ناضجا علميا رصينا.. وهنا نريد الاشارة لتجربتين من العمل الاسلامي.

تجربة المغرب:

هل ترك النظام الباب مفتوحا لمرور الإسلاميين؟ من هنا لابد من الإسراع للتأكيد بأن الإسلاميين المغاربة لم ينهجوا سبيل الثورة لتغيير النظام السياسي ولا تغيير شخص الملك كما حصل في تونس ومصر ولكنهم قبلوا برضاء النفس ان يبقى الملك هو سيد البلاد وهو على الرغم من تخليه عن بعض سلطاته كجزء من الإصلاحات الدستورية، إلا انه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.. ويرأس الملك المجلس القضائي والجهاز الأمني، كما أن بعض المناصب الرئيسية مثل وزير الداخلية يشغلها ثكنوقراط يعينهم الملك..وهكذا يبدو ان النظام الملكي يجدد ثوبه كلما أحس أن به بلى.

ومن هنا لا يبالغ الإسلاميون المغاربة في أهدافهم إنما هم يحاولون كل المحاولة الإصلاح في نظام الملك لتقويه وتحسينه.. وكما قال بنكيران :” اثبت حزب العدالة والتنمية اليوم أن طريق الفوز في الانتخابات يتمثل في ” أن تكون جادا وصادقا وتكون مخلصا للمؤسسات، وللملك على وجه الخصوص”.

من هنا يطرح الموضوع من جديد ماذا تبقى للإسلاميين في العمل السياسي وما يحملون من مضامين وعناوين للحرية السياسية والعدالة الاجتماعية ولنظام الشورى والمؤسسات، فهل أصبح الحكم في ذاته مبررا للتنازل عن الرسالة وأفكارها وأخلاقها وقيمها؟ وهنا تظهر من جديد أزمة الوعي السياسي وأزمة الإدراك الاجتماعي حيث من الواضح ان العدالة والتنمية في المغرب ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقضايا الفرد والمجتمع في معركة الوجود الدائرة.. ولعل الموقف الرسمي للمغرب نحو القضية الفلسطينية الامتحان الذي اسقط مشروعية الحركة الاسلامية كممثل للمشروع الاسلامي والمجتمع المغربي.

لم يكن فوزالاسلاميين في المغرب فوزا للمشروع الإسلامي بل تكريسا لفلسفة الوراثة والحكم المتمركز في عائلة وتكريسا للتظالم الاجتماعي ..وهو لعب مسموح به مادام يقبع بعيدا عن المساس بعناصر الخلل الجوهرية.. فهم ان قبلوا الفوز المتكرر لاردوغان فلانه لم يفكر بالتحرر من الحلف الأطلسي وان سمحوا لبن كيران بالفوز فلأنه لم يفكر بالمساس أبدا بسياسات المغرب الاقليمية والدولية و لا بطبيعة تركيبة النظام ..وهكذا يتجه بعض دعاة المشروع الإسلامي السياسي إلى ان يبتعدوا شيئا فشيئا عن مباديء الإسلام السياسي والتي تتجلى في أروع صورها في الشورى وعدم التورط في أحلاف يسيرها عدو الأمة وفي التصدي للظالمين أعداء الأمة.

التجربة التونسية:

تونس المعاصرة تزدهي برجال اصحاب مواقف وبشعب حيوي مثابر وبطلائع ناوشت الديكتاتورية ورفضت التسليم بالمنطق الامني والقمعي وظلت اتحادات الشغل والطلبة قلاعا من النضال والثورية.. وكان اسم راشد الغنوشي معلما بارزا ضد الاستبداد والديكتاتورية ليس لانه رئيس حزب وزعيم حركة بل لانه صاحب ورؤية ومنهج يقعد نصه على اسس فلسفية واضحة فاستحق ان يكون واحدا من رواد الحركة الاسلامية المعاصرين بلاجدال.

ولكن بين النظري والممارسة مسافة شاسعة ابتلي بها الاستاذ الغنوشي وفي ميدان العملي والممارسة ارتبكت خطوات المفكر الغنوشي وتعثر في محطات حاسمة..المهم ان الثورة التونسية جاءت على غير علم من قبل الاسلاميين او العلمانيين وان كانت عبارة عن تراكمات للفعل التونسي من كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية..جاءت الثورة لترفع على الاكتاف المناضل الغنوشي ولتنتشله من وهدات اليأس الذي اصاب حركته المشتتة في اصقاع الارض بفعل ملاحقات النظام البائد.

اطلق الغنوشي شعاراته حول الحريات والتعدديات وللحق والتاريخ هذه هي لغته منذ عرفناه وقرأنا له من منتصف السبعينيات.. واوغل الغنوشي للتاكيد على نهجه بان انتخب لرئاسة البلاد الدكتور منصف المرزوقي رغم ان شعبية حزبه لا تؤهله الى ذلك .. وهتف العلمانيون في مشرق العرب ومغربهم بوعي الغنوشي وبروحه الانفتاحية.. وبلغ الامر بالغنوشي تحت وطأة الهتاف له ان ذهب الى مصر ليدلي بنصائحه الى الاخوان المسلمين بان لا يتجشموا عبء قيادة مصر.. ومع هذا لاننسى ان الرجل اعلن ان فوز النهضة حزبه المهدود في الانتخابات انما هو هدية لفلسطين من نهرها الى بحرها وكرر جملته نفسها من على منصة ميدان التحرير عقب فوز الدكتور مرسي بالرئاسة.

كما قلنا الغنوشي المثقف والمفكر والمنظر والمناضل ينسحب الى الغنوشي السياسي الذي يريد ان يحسب الامور بالربح والخسارة.. وهذا ليس مشكلة اذا لم تنل التعديلات المسائل الاستراتيجية كالاسلام وفلسطين والعروبة والامة والتصدي للظلم والعدوان الغربي على الامة والحفاظ على المكون الوطني للشعب.

مما يؤسف له حقا ان يسقط الشيخ المفكر المناضل من على الحبال في ارتكاسات محزنة تنبئ عن اي مستقبل ينتظر حركة النهضة التونسية..فالحزب الذي يتزعمه الرجل يتصدى لاحتمال اصدار قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل، والرجل يهاجم الاسلام الاصولي ويهاجم العلمانيين ومن خلف ستار يلتقي السلفيين ويلقي لهم بكلام يدغدغ مشاعرهم.. اما موضوع فلسطين فلقد خبا تماما واصبحت مواقف الحكومة التونسية في ظل الاسلاميين نسخة مكررة من نظام بن علي في مواقفها السياسية وان تغيرت التحالفات فليس على قاعدة مباديء النهضة والسيادة وفلسطين.. واصبحت النهضة جزأ من الازمة السياسية في تونس ولقد ارتد ذلك على تكوينها حيث تسير الى انشقاقات خطرة.. فهل نحن نسير الى ميلاد جديد للتيار الاسلامي؟..ان الله غالب على امره.