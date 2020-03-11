الإستفادة من الإشهار العمومي..الكيل بمكيالين

عرفت تصريحات المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب، اليوم الاربعاء، العديد من التساؤلات، حول قطاع الإعلام، حين كشف أن نحو 1000 منتسب لقطاع الإعلام لم يتقاضو أجورهم منذ شهور.

الغريب في تصريحات لعقاب أنه لم يتطرق للمشكل الحقيقي الذي يعاني منه قطاع الاعلام في الجزائر وخاصة الظلم في توزيع الاشهار العمومي على المؤسسات الاعلامية .الذي أصبح يرهق كاهل القنوات والجرائد .

وفي نفس السياق هناك العديد من القنوات التلفزيونية والجرائد يستفيدون بشكل لافت للانتباه من الاشهار دون دفع الاجور والتأمين للعمال لأشهر طويلة، وفي نفس الوقت هناك جرائد لا تسفيد من الاشهار العمومي وتعاني من الظلم والتعسف و”الحقرة” إلا أنها تحترم مواعيد دفع أجور وتأمين العمال والصحفين .

وفي الاخير كان الأجدر من لعقاب التحدث على الأليات الحقيقية في توزيع الاشهار العمومي على المؤسسات الاعلامية بذل استعمال الشعبوية في التطرق لمواضيع يعرفها العام والخاص .