الإرهاب يد فرنسا في منطقة الساحل

بقلم: وداد الحاج

بعد فترة كمون طويلة وإرادية عاد تنظيم القاعدة في منطقة الساحل للعمليات الاستعراضية ذات الصيت الاعلامي ،حيث تعرضت صباح الإثنين المنصرم ثلاث قواعد عسكرية فرنسية في الشمال المالي لهجومات منسقة وفي نفس التوقيت حيث استعمل الارهابيون “صواريخ مختلفة منشآت عسكرية فرنسية في كيدال وميناكا وجاوو .

الهجمات اعترف بحصولها الناطق باسم الجيش الفرنسي توماس روميجيير الذي نفى وجود خسائر بشرية مضيفا أن قاعدة في كيدال تستخدمها القوة الأممية “المينوسما” لحقت بها أضرار لاتزال قيد التقييم ،و كما هو معروف في سلوكيات الجماعات الارهابية لم ينتظر تنظيم القاعدة طويلا لتبني الهجوم عبر المنصات “الرسمية” التي يستعملها منذ مدة طويلة.

الهجوم هو الأول بعد القضاء على الأمير باه آغ موسى التي تمت في 10 نوفمبر المنصرم و المعني أحد القادة في في جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التي يقودها إياد آغ غالي، العقيد السابق بالجيش المالي الذي اختار مسار العمل المسلح تحت غطاء الجماعات الإرهابية منذ2012.

لا يمكن لعاقل أن يصدق أن هناك حربا حقيقية بين الجيش الفرنسي و فلول القاعدة و باقي الكيانات الارهابية ،فالمنطق يؤكد أن فرنسا تسعى لتبرير وجودها في منطقة الساحل لتكون قريبة من منابع الطاقة و طرق نقليها و خاصة منجم اليورانيوم في مدينة أرليت بالنيجر حيث تتمول المحطات النووية الفرنسية ب80 بالمائة من موادها الأولية من هذه النقطة المجهولة في الساحل الافريقي.

الإرهاب في الساحل الافريقي هو يد فرنسا للاستثمار في الأزمات وتفريخها من بعضها البعض،ووفق هذه المقاربة علينا أن نفهم ما يجري حولنا

فرنسا التي تدعي أن تواجدها يستهدف تحقيق الأمن ، ترفض أن تنفق أي أموال لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المنطقة لكنها تعمل بلا هوادة على حماية ما تفعله شركاتها من استنزاف للثروات بعيدا عن أعين الشعوب وترفض مجرد النقاش حول الموضوع.

الارهاب في الساحل ليس أعمى،بل هو مبصر و يتحرك وفق أجندة مكيفة حسب الظروف وليس خافيا على أحد تواجد ضباط من المخابرات المغربية أقاموا اتصالات مع مجموعات ارهابية وتم توثيق هذه اللقاءات و كثير منها منشور عبر شبكة الأنترنت ،ما تقوم به القاعدة وو أخواتها يتحدد في مكاتب المخابرات الفرنسية و المغربية وغيرها من الأطراف التي تتقاسم الكعكة،و يهمها أن يستمر هاجس الخوف مخيما على الأجواء لأمد بعيد.