الإدارة تصر على استئناف البطولة وتشرع في التفاوض مع بعض اللاعبين

ج.ن

أكد رئيس مجلس إدارة الوفاق عزالدين أعراب، أن هيئته تصر على لعب ما تبقى من مباريات البطولة وإتمامها إلى غاية الجولة الأخيرة، مهما كان التوقيت الذي سيتم فيه إستئناف المنافسة، وفي نظر أعراب فإنه من غير المعقول توقيف البطولة قبل سبع جولات فقط من نهايتها، واعتبر الناطق الرسمي للوفاق أن توقف البطولة طيلة الفترة الفارطة، كان له أثر سلبي على كل الفرق وليس الوفاق فقط، خاصة من الناحية المالية في ظل التراجع الملحوظ في المداخيل المالية لأغلب الأندية التي كانت تعاني من هذا الجانب حتى قبل توقف المنافسة، ونفى رئيس مجلس إدارة الوفاق أن تكون الإدارة قد دخلت في مفاوضات مع أي لاعب في الوقت الراهن رغم تداول العديد من الأسماء في محيط النادي خلال الأيام الفارطة، وقال في هذا الصدد إن الإدارة لم تفتح ملف الإستقدامات إلى غاية الأن مع عدم الإتصال الرسمي بأي لاعب.

ومن جانب آخر، يتواجد المدرب التونسي نبيل الكوكي، محل إهتمام من طرف الإتحادية الكونغولية لكرة القدم من أجل الإشراف على العارضة الفنية للمنتخب المحلي، باقتراح من أحد المناجرة التونسيين، علما أن الكوكي يبقى حرا من أي إرتباط في الوقت الراهن، حيث يبقى في انتظار تجديد عقده مع الوفاق بعد الإتفاق الأولي الحاصل مع إدارة الفريق، فيما ينتظر الشروع في إنتداب عدد من اللاعبين الناشطين في مختلف الفرق المجاورة بعد رفع الحجر الصحي، حيث تم إعداد قائمة تخص اللاعبين المستهدفين من طرف إدارة الفئات الشبانية التي تراهن على خطف بعض الأسماء المتألقة في الفرق الناشطة في بطولات الهواة.