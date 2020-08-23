الإدارة تصرف النظر على انتداب المدرب زغدود ونحو عودة دزيري

ج.ن

أكدت مصادر من داخل إدارة نصر حسين داي، أن الأخيرة قد صرفت النظر عن فكرة التعاقد مع منير زغدود لتولي العارضة الفنية للفريق الموسم المقبل، وذلك بعد تماطل المدرب السابق لاتحاد العاصمة في الرد على العرض المقدم له، وهو ما جعل مسيري “النصرية” يغيرون رأيهم بالأخص بعدما تم طرح اسم بلال دزيري الذي اقترحته بعض الأطراف للعودة إلى “بيته القديم” خلال الصائفة الحالية.

ورغم أن زغدود منح موافقته الأولية وأبدى تحمسه لتدريب “النصرية” إلا أن مماطلته في حسم موقفه بالإضافة إلى مطالبه المالية، أجبرت الإدارة على إسقاط اسمه من قائمة المرشحين لتولي العارضة الفنية ودفعت الإدارة لصرف النظر نهائيا عن فكرة التعاقد معه، حيث أكدت مصادرنا أن الإدارة قد دخلت في مفاوضات مع مدرب أهلي البرج بلال دزيري، لكن الأمر مازال مرتبطا ببعض الإجراءات الإدارية المعقدة التي عطلت عملية التعاقد معه.

هذا ووافق دزيري من حيث المبدأ بالعمل في الفريق من جديد، لكنه أكد لأحد أعضاء مجلس الإدارة أنه مازال مرتبطا بعقد مع إدارة أهلي البرج، مشيرا إلى أنه سيحسم موقفه في الأيام القليلة القادمة، وهو الذي أودع شكوى على مستوى لجنة المنازعات من اجل فسخ عقده مع النادي البرايجي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ التحاقه بالفريق خلال الموسم الماضي.