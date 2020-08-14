الإدارة ترقع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق هرادة

ج.ن

أقدمت إدارة مولودية العلمة، على رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق للنادي عراس هرادة، بسبب الاتهامات التي وجهها للمجلس الحالي، باستعمال طرق غير قانونية من أجل سحب قيمة تحويل اللاعب السابق إبراهيم شنيحي بقيمة 400 ألف أورو، حيث أكد أعضاء المجلس أن الرئيس السابق حاول تغليط الرأي العام بتلك الاتهامات، مؤكدين أن القيمة المذكورة تم استغلالها في تسديد مستحقات اللاعبين، وحتى الديون الثقيلة التي خلفها المعني على مستوى لجنة المنازعات، عند إشرافه سابقا على النادي، وتتزامن هذه الصراعات مع فتح الشرطة الاقتصادية بطلب من النائب العام لمجلس قضاء سطيف، لتحقيقات معمقة حول طريقة تسيير الشركة التجارية في المواسم الماضية.