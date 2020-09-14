الإخوة كونيناف يلتمسون البراءة ويصرحون: ” نحن ضحية.. تعرضنا للتشويه ووصفونا باليهود”

التمس الإخوة كونيناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، البراءة من تهم الفساد المنسوبة إليهم.

وقال كونيناف رضا، خلال الجلسة “التمس منكم البراءة، انكر كل التهم، الاجراءات كانت قانونية، كنا ضحايا حرب شننيعة من المنافسين”.

وصرح كونيناف طارق “نحن في السجن منذ 18 شهرا، تعرضنا لتشويه كبير حتى قالوا عنا يهود، نعتونا بكل الصفات”.

وأضاف طارق كونيناف “المواطن العادي لايعرفنا، لكن عرفنا بصورة سيئة، لذا نلتمس البراءة”.

كما التمس طاهر قدور كونيناف، البراءة التامة من القاضي، وقال “ثقتي في العدالة الجزائرية تامة، وهبت طاقتي وشبابي لخدمة الجزائر”.

والتمس حموش حسان، حموش حسان مدير عام سابقا للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة، البراءة من التهم المنسوبة إليه.

وطالبت مقراوي حسيبة، المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بوزارة الصناعة سابقا، بالبراءة، قائلة إنها طبقت القانون.

وأكد كل من مكاحلية عادل المدير الجهوي aniref، وماليك يخلف المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة، أنهما بريئين.

وقالت بناي ليلى، مديرة جهوية للوكالة الوطنية و الوساطة العقارية الجزائر العاصمة “التمس منكم البراءة لانني اعمل بإخلاص”.

كما التمس كل من نواب عبد السلام، المدير العام لميناء جنجن بجيجل، وقراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة، البراءة