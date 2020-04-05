الإخلال بالحجر الصحي له نتائج وخيمة

شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمن بن بوزيد على ضرورة تجنيد جميع المواطنين للتصدي لفيروس كورونا الذي سيعرف ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأيام القادمة

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا على حصة حول التصدي لفيروس كورونا بالتلفزيون الجزائري رفقة خبراء في الأمراض المعدية والتنفسية أن حالات الإصابة بالفيروس سترتفع بوتيرة ارتفاع مخيفة خلال الأيام القادمة تستدعي تجنيد جميع المواطنين واحترامهم لقواعد الحجر الصحي وتفادي خاصة التجمعات التي تزيد الوضع سوءا وبالرغم من الوسائل المالية والطبية التي وضعتها الدولة واعترف بن بوزيد أن الجزائر لا تستطيع المواجهة والتصدي إلى هذا الوباء الذي مس العديد من الدول المتقدمة إذا لم يلتزم المجتمع بتوصيات السلطات العمومية وبخصوص التكفل بالعدد الكبير من المرضى في حالة ارتفاع الإصابات أكد المسؤول الأول عن القطاع أن كل المستشفيات جمدت نشاطات الأخرى باستثناء أقسام الولادة والجراحة مهيأة كل مصالحها لاستقبال المرضى الذين لم تخلو منهم أي ولاية كما اعتبر أن الحاجز الوحيد والفعال للتصدي لهذا الوباء القاتل يتمثل في الاستجابة التامة للمواطن لتوجيهات وزارة الصحة كما أشار الى الخطة الجديدة التي تبنتها الوزارة في مجال تسيير عدد الأسرة فيما بين المستشفيات وعدد الحالات المشخصة وتلك التي تخضع للعلاج الى جانب تنظيم مسار المريض

وأعلن من جهة أخرى عن وضع 10 عيادات تابعة للقطاع الخاص متخصصة في المصورة الطبية خدماتها في متناول المرضى لإجراء أشعة سكانير للكشف عن أعراض فيروس كورونا إلى جانب عيادات استشفائية خاصة أخرى وضعت مصالحها في الخدمة عند الحالات الاستثنائية للوضع الصحي بالوطن وكشف بأن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وعلى غرار بقية دول العالم ستدفع بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية

من جهتهم وأثبت كل من البروفسور اسماعيل مصباح ونسيمة عاشور مختصين في الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في هذه الأمراض بالقطار ونورالدين زيدوني مختص في الأمراض التنفسية والصدرية بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية حساني اسعد لبني مسوس بالجزائر العاصمة فعالية العلاج بالكلوروكين التي أعطت حتى الآن نتائج مرضية لدى المرضى الذين خضعوا لهذا العلاج بالمؤسسات الإستشفائية.

عطار ب